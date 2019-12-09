جنوب الباطنة تتوج بكأس جلالة السلطان للتفوق الكشفي والإرشادي.. والداخلية وصيفا وشمال الباطنة ثالثا

مسقط- الرؤية

أعلنت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم اليوم (الأثنين 9/12/2019) نتائج مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه للعام الدراسي 2018/2019م.

ورفعت معاليها بهذه المناسبة آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة قائلة: ويشرفني بهذه المناسبة أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – أبقاه الله- أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير على رعايته الكريمة للعمل الكشفي والإرشادي بتخصيص كأس لهذه المسابقة تحمل اسم جلالته- أعزه الله. وحول مستجدات الحركة الكشفية والارشادية قالت معاليها: تعمل الوزارة حاليا على تطوير آليات التقييم المتبعة في المسابقة؛ لتنسجم مع المستجدات التقنية في مجال الحركة الكشفية، وبما يؤدي إلى تحقيق أبعادها الوطنية والكشفية والتربوية، ويتناسب والسعي الدؤوب لتحقيق المشاركة البناءة في تنمية المجتمع وتطويره.

وأعلنت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم نتائج تقييم مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس الكشاف الأعظم للعام الدراسي 2018/2019؛ حيث نالت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة شرف المركز الأول على مستوى السلطنة، وبذلك استحقت الفوز بكأس مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وحققت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية المركز الثاني على مستوى السلطنة، وحصلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة على المركز الثالث على مستوى السلطنة، وحصلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم على المركز الرابع على مستوى السلطنة، وحصلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية على المركز الخامس على مستوى السلطنة.

وهنأت معاليها محافظة جنوب الباطنة على حصولها على المركز الأول قائلة: أزجي بهذه المناسبة التهنئة الخالصة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة لحصولها على كأس مولانا المعظم - حفظه الله ورعاه- للعام الدراسي 2018/2019م. ويسرني أيضا تهنئة المديريات التعليمية الحاصلة على المراكز المتقدمة على مستوى السلطنة في هذه المسابقة، وجميع المشاركين من أبنائنا الطلبة والطالبات أعضاء الوحدات الكشفية والإرشادية في المراحل العمرية المختلفة، وإلى أولياء الأمور على دعمهم ومساندتهم لأبنائهم الطلبة.

وأكد الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات أهمية مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الكشاف الأعظم للسلطنة في تحديث الأنشطة والبرامج وتطوير المناهج الكشفية والإرشادية قائلا: مسابقة كأس الكشاف الأعظم أسهمت في تجديد الانشطة والبرامج لتواكب المستجدات الكشفية العالمية، كما دفعت المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالشراكة مع المديريات التعليمية ولجان المسابقة على تطوير منظومة العمل الكشفي والإرشادي والعمل على تطوير المناهج الكشفية والإرشادية لتواكب الثورة الصناعية الرابعة لتشبع احتياجات الكشافة والمرشدات وتحقق طموحات المجتمع.

وقال حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة الحاصلة على المركز الأول في مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس الكشاف الأعظم: "نبارك لأبنائنا الطلبة والمعلمين والمعلمات وإداريي المدارس وأولياء الأمور بمحافظة جنوب الباطنة حصول المحافظة على المركز الأول في مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس الكشاف الأعظم- حفظه الله ورعاه".

وقال الدكتور أفلح بن أحمد الكندي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية الحاصلة على المركز الثاني في المسابقة إن مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس الكشاف الأعظم تعد من المكاسب التي جاد بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم الكشاف الأعظم لأبنائه الكشافة والمرشدات، ولقد أسهمت في تعزيز العمل الكشفي والإرشادي وتحفيز أبنائنا الكشافة والمرشدات لبذل المزيد من الجهد والعمل لتطبيق البرامج والأنشطة الكشفية والإرشادية التي تعمل على اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم من خلال تفعيل عناصر الطريقة الكشفيه والإرشاديه والتي تستخدم كمدخل تربوي لتنمية قدرات وطاقات الكشافة والمرشدات، كما تعزز المسابقة اتجاهات الولاء لجلالة السلطان الكشاف الأعظم والانتماء لهذا الوطن الغالي، والحفاظ على هويته.

وأشار الدكتور علي بن ناصر الحراصي المدير العام لتعليمية محافظة شمال الباطنة الفائزة بالمركز الثالث في المسابقة الى أن المحافظة تعودت على الفوز بالمراكز الأولى في المسابقة لانتهاجها مبدأ التطوير والتجديد المستمر؛ وفوزها هذه السنة بالمركز الثالث انما جاء نتيجة للجهود التي بذلتها إدارات المدارس ومعلموها وقادة وقائدات النشاط الكشفي والإرشادي بالمدارس.

وقال سيف بن مبارك الجلنداني مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم الفائزة بالمركز الرابع على مستوى السلطنة إن لمسابقة التفوق الكشفي والارشادي أهداف ومضامين تتجلى في تعزيز وترسيخ الاتجاهات والقيم الفاضلة في نفوس الأبناء، وغرس قيم الولاء لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والانتماء للوطن، وتعويد الكشافة والمرشدات على احترام النظام وأساليبه واحترام الوقت ليصبح سلوكاً عاماً في حياتهم ليكونوا مواطنين صالحين لأنفسهم وأوطانهم.