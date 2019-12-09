"ترويج الاستثمار" تناقش ملف المشاركة بـ "اكسبو دبي 2020"مع لجنة استقطاب الطلبة الدوليين

مسقط - الرؤية

اجتمعت اللجنة المكلفة بتنفيذ توصيات ندوة استقطاب الطلبة الدوليين برئاسة وليد بن سالم العتيقي مدير عام مساعد للتراخيص والخدمات التعليمية بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بفريق من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" برئاسة نسيمة بنت يحيى البلوشية المديرة العامة للاستثمار والصادرات.

وناقشت اللجنة آلية مشاركة الفريق في معرض أكسبوا دبي 2020 للترويج للتعليم العالي العماني بهدف استقطاب الطلبة الدوليين وتعريفهم بمؤسسات التعليم العالي العمانية وامتيازات الدراسة في عمان لبناء التنوع الثقافي في مؤسساتنا التعليمية وفتح آفاق استثمارية لسوق التعليم العالي المتزايد.

ويمثل الطلبة الدوليون رافدا مهما في اقتصادات دول العالم وعنصرا متناميا في السياحة التعليمية الدولية والتبادل الطلابي بين دول العالم، حيث سيشهد معرض أكسبو دبي 2020 إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة من مختلف دول العالم ويعتبر فرصة مثالية للترويج للثقافة والاستثمار والسياحة للدول ولذا فقد حث المشاركون في الاجتماع مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التعاون مع فريق العمل لإنجاح هذه المشاركة.