الإثنين, 09 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"ترويج الاستثمار" تناقش ملف المشاركة بـ "اكسبو دبي 2020"مع لجنة استقطاب الطلبة الدوليين

الإثنين 09 ديسمبر 2019 05:58 م بتوقيت مسقط

"ترويج الاستثمار" تناقش ملف المشاركة بـ "اكسبو دبي 2020"مع لجنة استقطاب الطلبة الدوليين

مسقط - الرؤية

اجتمعت اللجنة المكلفة بتنفيذ توصيات ندوة استقطاب الطلبة الدوليين برئاسة وليد بن سالم العتيقي مدير عام مساعد للتراخيص والخدمات التعليمية بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بفريق من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" برئاسة نسيمة بنت يحيى البلوشية المديرة العامة للاستثمار والصادرات.

وناقشت اللجنة آلية مشاركة الفريق في معرض أكسبوا دبي 2020 للترويج للتعليم العالي العماني بهدف استقطاب الطلبة الدوليين وتعريفهم بمؤسسات التعليم العالي العمانية وامتيازات الدراسة في عمان لبناء التنوع الثقافي في مؤسساتنا التعليمية وفتح آفاق استثمارية لسوق التعليم العالي المتزايد.

ويمثل الطلبة الدوليون رافدا مهما في اقتصادات دول العالم وعنصرا متناميا في السياحة التعليمية الدولية والتبادل الطلابي بين دول العالم، حيث سيشهد معرض أكسبو دبي 2020 إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة من مختلف دول العالم ويعتبر فرصة مثالية للترويج للثقافة والاستثمار والسياحة للدول ولذا فقد حث المشاركون في الاجتماع مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التعاون مع فريق العمل لإنجاح هذه المشاركة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 مايو 2018

"التعليم العالي" تناقش فرص وتحديات استقطاب الطلبة الدوليين

المزيد

05 مايو 2019

التعليم العالي تتابع توصيات حلقة استقطاب الطلبة الدوليين

المزيد

07 يناير 2018

"التعدين" تناقش ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

المزيد

19 سبتمبر 2018

استقبال دفعة جديدة من الطلبة الدوليين بجامعة صحار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جنوب الباطنة تتوج بكأس جلالة السلطان للتفوق الكشفي والإرشادي.. والداخلية وصيفا وشمال الباطنة ثالثا

المحليات - تعليم

اتفاقية لرفع رأسمال شركة عمان بروناي للاستثمار إلى 200 مليون دولار أمريكي

الاقتصاد - محلي

نيابة عن جلالة السلطان .. السيد فهد يشارك في القمة الخليجية الـ 40

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ارتفاع في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

إنقاذ ٤ أشخاص انجرفت مركبتهم في وادي الأيثم بعبري

المحليات - شرطة

تطور الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة