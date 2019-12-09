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جامعة السلطان قابوس تناقش مستقبل "الحوكمة وتطوير الموارد البشرية"

الإثنين 09 ديسمبر 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تناقش مستقبل "الحوكمة وتطوير الموارد البشرية"

 

مسقط - الرؤية

نظّمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية صباح أمس الإثنين، ملتقى الحوكمة ومستقبل تطوير الموارد البشرية، تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، وبحضور سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة وعدد من المختصين في مجال الموارد البشرية من القطاعين الخاص والعام، وذلك بقاعة مدرج الفهم بالمركز الثقافي بالجامعة.

 

بدأ الملتقي بكلمة ترحيبية ألقاها المهندس سالم بن علي الهنائي مدير مركز تنمية الموارد البشرية، أكّد فيها على أنّ تنظيم ملتقى الحوكمة يهدف للوقوف على بعض التجارب الناجحة في بعض مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وذلك لبث المعرفة بين الفئات الوظيفية المختلفة بالجامعة، وتطرّق لذكر أهداف الملتقى والتي تتركز على توضيح معنى الحوكمة، وعرض بعض النماذج لمؤشرات الأداء لقياس مستويات العمل في مجال تنمية الموارد البشرية في بعض مؤسسات السلطنة.

وركّزت الورقة الأولى والتي قدّمها السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، على موضوع "الحوكمة في الوحدات الحكومية من خلال منظومة مؤشرات الأداء".

تلتها ورقة عمل حول تجربة منظومة مؤشرات الأداء بالشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" والتي قدّمها عصام بن سعيد الكندي مدير أول إدارة الأداء والجودة. وتمّ بعدها تقديم عرض مرئي من قبل مركز تنمية إدارة الموارد البشرية حول تجارب بعض المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بمؤشرات الأداء.

 

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حميد بن سالم الهنائي من قسم التدريب والتنمية المهنية بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة: "يأتي هذا الملتقى متوائماً مع توجهات الخطة الاستراتيجية للسلطنة ٢٠٤٠ والتي تهدف إلى زرع الثقافة المؤسسية القائمة على قياس أداء المؤسسة والفرد على حد سواء".

وأضافت فاطمة الهنائي من مركز الجودة والتطوير بالجامعة، أنّ مشروع قياس الأداء لوحدات جامعة السلطان قابوس بدأ في فبراير ٢٠١٩م وتم تنفيذه كمرحلة تجريبية مع ثلاث وحدات.

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