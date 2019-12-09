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"طيران السلام" يدشن رحلات مباشرة إلى تايلاند

الإثنين 09 ديسمبر 2019 05:25 م بتوقيت مسقط

MCT HKT phuket -02

 

مسقط – الرؤية

 

أطلق "طيران السلام" الناقل الجوي الاقتصادي الأسرع نمواً في السلطنة رحلات مُباشرة من مسقط إلى بوكيت، واحدة من أشهر المقاصد السياحية في العالم. مع إطلاق الخدمة المباشرة إلى بوكيت، يصل طيران السلام إلى تايلاند، الوجهة الأكثر تفضيلاً للسياح العُمانيين.

 ومن المقرر أن تبدأ الرحلات اعتباراً من 24 ديسمبر 2019 بمعدل  3 رحلات أسبوعيًا يومي الثلاثاء والخميس والسبت، وستغادر الرحلة مسقط في تمام الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي وتصل إلى بوكيت في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي. وبالمقابل ستغادر رحلة العودة من بوكيت في تمام الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لتصل إلى مسقط في تمام الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي.

 

وقال الكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة طيران السلام: سعداء بإطلاق رحلاتنا إلى  تايلاند، باعتبارها وجهة واعدة للباحثين عن جمال الطبيعة ومتعة الرياضات البحرية، وتايلاند هي من الوجهات الأكثر تفضيلاً من قبل العُمانيين لطبيعتها الجميلة وأسعارها المناسبة وتنوع أنشطتها من رحلات برية وبحرية. ولقد كان لهذا التوسع أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونحن فخورون بالتقدم الكبير الذي حققناه وذلك عبر إضافة عدد من الوجهات الجديدة، كما سنستمر في توسيع أسطولنا في العام 2020. وتتمتع السلطنة منذ فترة طويلة بعلاقات تجارية وشعبية مع تايلاند، وتعد البلاد سوقاً مهماً للسلطنة. ونعتقد أن الوجهة الجديدة ستعزز بشكل كبير التبادل السياحي والتجاري بين البلدين.

 وتشغل طيران السلام حاليًا 3 طائرات من طراز Airbus A320 وأربع طائرات من طراز Airbus A320neo، مما يجعلها أول ناقل عُماني يستخدم الطائرة ذات الممر الواحد ذي التصنيف العالي. وتُسير طيران السلام رحلات إلى وجهات محلية بما في ذلك مسقط وصلالة وصحار، إلى جانب وجهات دولية منها أبوظبي، ودبي، والبحرين، والكويت، والدوحة، وجدة، والرياض، والدمام، وطهران، وشيراز، وإسطنبول، والإسكندرية، والخرطوم، وملتان، وسيالكوت، وكراتشي، ودكا، وتشاتوجرام (تشيتاجونج)، وكاتماندو وكولمبو. وتتوافر قائمة من الخدمات الإضافية بأسعار مناسبة تتضمن زيادة الوزن المسموح به للأمتعة، وإمكانية اختيار المقاعد، وأفضلية الحجز.

 

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