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بمشاركة 450 ممثلا للاتحاد الأوروبي و"مجلس التعاون"

انطلاق منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي.. غدا

الإثنين 09 ديسمبر 2019 05:23 م بتوقيت مسقط

انطلاق منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي.. غدا

 

مسقط - الرؤية

تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة، غدا، منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الرابع، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التقنية والاتصالات، والمجلس الأعلى للتخطيط، و"إثراء"، وغرفة تجارة وصناعة عمان، بعنوان "التكنولوجيا أداة لتمكين النمو والتطوير في المستقبل"، تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وبمشاركة أكثر من 450 ممثلا من دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ويهدفُ المنتدى إلى المساهمة في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال دعم التنويع الاقتصادي المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن القطاعات المعتمدة على المواد الهيدروكربونية. كما يهدف المنتدى إلى معالجة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتنمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع تحليل السياسات والحوار والتعاون في مجال التجارة والاستثمار والشؤون الاقتصادية بين أصحاب المصلحة من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الإقليمي والمحلي، في سياق عملية التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويناقشُ المنتدى -من خلال عدة حلقات عمل- قضايا تتعلق بمجالات التعليم، ودوره في توفير مهارات المستقبل، والإطار القانوني للتكنولوجيا، ودور التكنولوجيا في القطاعات اللوجستيات والصناعة التحويلية والتجارة الإلكترونية والثورة الصناعية الرابعة والاستعداد لها، ودور المرأة في مجال ريادة الأعمال التقنية.

وتتضمَّن فعاليات المنتدى عددا من الزيارات لبعض المواقع لتعريف المشاركين بالمؤسسات التكنولوجية الرئيسية في السلطنة؛ ومنها: المناطق الصناعية (مدائن)، ومركز "ساس"، والمركز الوطني للأعمال، ومنطقة الدقم الاقتصادية، وولاية صحار، إلى جانب عدد من المواقع السياحية بالسلطنة.

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