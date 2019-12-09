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بتكلفة إجمالية تصل إلى 450 ألف ريال عماني

"تنمية نفط عمان" تمول بناء 6 مجالس عامة في ثمريت ومقشن

الإثنين 09 ديسمبر 2019 05:21 م بتوقيت مسقط

"تنمية نفط عمان" تمول بناء 6 مجالس عامة في ثمريت ومقشن

صلالة - العمانية

وقَّعت شركة تنمية نفط عمان، أمس، بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، 6 اتفاقيات لتمويل بناء 6 مجالس في ولايتي ثمريت ومقشن، بتكلفة إجمالية تصل إلى 450 ألف ريال عماني، بحضور سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار.

وتقضِي 3 اتفاقيات بتمويل بناء 3 مجالس في ولاية ثمريت في كل من نيابتي شصر وبيثنة ومنطقة حبكيت، فيما تقضي 3 اتفاقيات أخرى بتمويل بناء 3 مجالس في ولاية مقشن في كل من نيابتي مندر الظبيان والمشاش ومنطقة المنادر.

ووقَّع الاتفاقيات عن شركة تنمية نفط عمان المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة، مع كلٍّ من: سعادة الشيخ مسلم بن أحمد الحضري والي ثمريت، وسعادة الشيخ  أحمد بن مسلم جداد والي مقشن.

وأشاد سعادة الشيخ نائب محافظ ظفار -عقب التوقيع- بخطة شركة تنمية نفط عمان التي ترتكز على بناء جسور التواصل بين مختلف شرائح المجتمع وإبراز الجانب الحضاري والعمراني في الولايات.

من جانبه، قال المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي: إنَّ هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الالتزام المستمر للشركة بتنفيذ مشاريع تتسم بالاستدامة، وتعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

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