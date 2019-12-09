اتفاقية لرفع رأسمال شركة عمان بروناي للاستثمار إلى 200 مليون دولار أمريكي

مسقط - العمانية

وقَّع صندوقُ الاحتياطي العام للدولة، ووكالة بروناي للاستثمار، اتفاقية لزيادة رأس مال شركة عُمان بروناي للاستثمار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إضافية، ليصل إجمالي رأس مال الشركة إلى 200 مليون دولار أمريكي مُناصَفة بينهما؛ وذلك على هامش الاجتماع التشاوري التاسع عشر، الذي عُقِد أمس بين وزارتي خارجية السلطنة وبروناي دار السلام في مسقط.

ووقَّع الاتفاقية نيابةً عن الصندوق الاحتياطي العام سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق، فيما وقعها عن وكالة بروناي للاستثمار محمد سفيان جاني القائم بأعمال مدير عام وكالة بروناي للاستثمار رئيس مجلس إدارة شركة عُمان بروناي للاستثمار.

وقال سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندق الاحتياطي العام للدولة: إنَّ اتفاقية زيادة رأس مال شركة عُمان بروناي للاستثمار جاءت من أجل تعزيز وزيادة قاعدتها الاستثمارية؛ حيث تعتزم الشركة استكشاف قطاعات جديدة للاستثمار في سوق البلدين، لا سيما في مجالات التعليم والزراعة والأغذية والخدمات.

وأضاف المرشدي أنَّ شركة عُمان بروناي للاستثمار تستثمر في 9 مشاريع داخل السلطنة؛ أهمها: فندق كمبينسكي في الموج، والمستشفى الأوروبي الذي يجري بناؤه في الغبرة حاليا، ومحطة تحلية المياه في صحار...وغيرها من المشاريع.

وأوضح سعادته أنَّ الشركة امتلكتْ هذا العام 50 بالمائة من شركة جولدن كوربوريشن المتخصصة في الاستزراع السمكي ومنتجات المأكولات البحرية عالية الجودة، والتي تتخذ من بروناي دار السلام مقرًّا لها، وهو أول استثمار للشركة في بروناي.

من جهته، أعرب سفيان محمد جاني القائم بأعمال المدير العام لوكالة بروناي للاستثمار رئيس مجلس إدارة شركة عُمان بروناي للاستثمار، عن سعادته بالتعاون بين صندوق الاحتياطي العام للدولة ووكالة بروناي للاستثمار، موضحا أنَّ توقيع الاتفاقية يأتي تتويجًا لما وصل إليه التعاون بين السلطنة وبروناي في مجال الاستثمار والمجالات ذات الصلة، واصفا شركة عُمان بروناي للاستثمار بأنها نموذج فريد بين الصناديق السيادية في البلدين.

وأكد أنَّ الشركة ستواصل الاستفادة القصوى من الفرص التجارية في الأسواق المحلية للبلدين، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في السلطنة وبروناي والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

حضر حفل التوقيع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، ومعالي داتو سري ستيا الحاج إيروان بن بهين داتو الحاج محمد يوسف، الوزير الثاني للشؤون الخارجية في بروناي، وسعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري سفير السلطنة المعتمد لدى بروناي دار السلام، وسعادة سليني بن الحاج سعيد سفير بروناي دار السلام المعتمد لدى السلطنة.

يُشار إلى أنَّ اتفاقية تأسيس شركة عُمان بروناي للاستثمار تم التوقيع عليها خلال زيارة قام بها السلطان حاجي حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام للسلطنة، في العام 2009م، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، تُدفع بالتساوي بين‏ حكومة سلطنة عمان -ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة- وحكومة بروناي دار السلام -ممثلة بوكالة بروناي للاستثمار- وتستثمرُّ الشركة في الأسهم الخاصة في القطاعات ذات النمو المرتفع من خلال الاستحواذ أو الاستثمار في شركات قائمة أو بدء مشاريع جديدة.

وتمَّ استثمار أغلب رأس المال المبدئي للشركة البالغ 100 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2014 لغاية 2018، وتطمح إدارة الشركة إلى استثمار جزء من رأس المال الإضافي في بروناي في حال توافر فرص استثمارية مناسبة تتوافق مع إستراتيجية الشركة.

وتعدُّ "عُمان بروناي للاستثمار" شركة مساهمة مغلقة مسجلة بموجب قانون الشركات التجارية للسلطنة، وتعمل الشركة في مجال الاستثمار في عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية، وبشكل أساسي في عُمان.. وهي مشروع مشترك بين حكومتي سلطنة عمان وسلطنة بروناي دار السلام بنسبة 50 بالمائة لكل منهما.