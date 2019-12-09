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بالفيديو .. جدل على "السوشيال ميديا" بسبب "أغرب حالة زواج في العالم"

الإثنين 09 ديسمبر 2019 04:35 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. جدل على "السوشيال ميديا" بسبب "أغرب حالة زواج في العالم"

 

 

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب علاقة حب جمعت فتاة بريطانية مع سجادتها الخاصة، وبعد أن تم عقد قرانهما في إحدى كنائس بريطانيا.

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية حفل زفاف جمع بين فتاة إنجليزية تدعى "بيكي كوكز" وسجادتها الخاصة، التي أطلقت عليها اسم "مات" في إحدى كنائس بريطانيا بشكل تقليدي ومثير للاهتمام.

وبدأت قصة الحب بين الفتاة صاحبة الـ26 عاماً، التي تعمل فى إحدى الحانات في مدينة مانشستر، والسجادة الخاصة بها قبل سنة من الزواج. وكانت كوكز مهووسة بالسجادة (مات)، بحسب تعبيرها.

أتمت كوكز عملية الزواج، منذ أيام، بعد نصائح من أصدقائها بضرورة ذلك، وسرعان ما ارتدت فستان الزفاف الأبيض التقليدي بالكامل، وفي حضور أصدقائها تم الحفل بشكل كامل، وقالت: "أنا مهووسة للغاية بـ"مات"، ودائماً ما أستلقي معها وأحدثها عن أفكاري الخاصة بالمستقبل، ويعد أفضل توقيت لي هو تنظيفها يومياً وإخراجها للهواء الطلق".

وأضافت بيكي: "منذ عدة أشهر أخبرني أحد اصدقائي بضرورة الزواج من السجادة بعد ملاحظة تعلقي الكبير بها، وبدت الفكرة لي، في البداية، عبارة عن مزحة سرعان ما تحولت إلى حقيقة".

 

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