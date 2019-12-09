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مسندم تستقبل الموجة الجديدة من الأمطار

الإثنين 09 ديسمبر 2019 03:02 م بتوقيت مسقط

مسندم تستقبل الموجة الجديدة من الأمطار

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية تظهر استمرار تدفق السحب على محافظة مسندم مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة وتكاثف السحب على جبال الحجر الغربي والمناطق المجاورة.

وتوضح آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار هطول أمطار متفرقة اليوم الاثنين على محافظة مسندم والمناطق الساحلية من بحر عمان.

وتتزايد التوقعات بهطول أمطار متفرقة رعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وعلى سلسلة جبال الحجر يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 القادمين.

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