الإثنين, 09 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

ارتفاع في سعر نفط عمان

الإثنين 09 ديسمبر 2019 01:29 م بتوقيت مسقط

ارتفاع في سعر نفط عمان

 

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الاثنين 64.79 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 64 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، الذي بلغ 64.15 دولار أمريكي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 نوفمبر 2019

ارتفاع في سعر نفط عمان

المزيد

17 أكتوبر 2019

ارتفاع في سعر نفط عمان

المزيد

30 يوليو 2019

ارتفاع في سعر نفط عمان

المزيد

26 سبتمبر 2019

ارتفاع سعر نفط عمان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نيابة عن جلالة السلطان .. السيد فهد يشارك في القمة الخليجية الـ 40

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إنقاذ ٤ أشخاص انجرفت مركبتهم في وادي الأيثم بعبري

المحليات - شرطة

تطور الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

لأول مرة في تاريخها.. البحرين بطلا لكأس الخليج

رياضة - محلي

أكثر من 84 ألف سائح من مختلف الجنسيات يزورون الجبل الأخضر في 6 أشهر

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة