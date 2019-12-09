ارتفاع في سعر نفط عمان

مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الاثنين 64.79 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 64 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، الذي بلغ 64.15 دولار أمريكي.
الإثنين 09 ديسمبر 2019 01:29 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الاثنين 64.79 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 64 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، الذي بلغ 64.15 دولار أمريكي.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
27 نوفمبر 2019
17 أكتوبر 2019
30 يوليو 2019
26 سبتمبر 2019