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السيد فهد يتوجه إلى الرياض غداً

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:39 ص بتوقيت مسقط

السيد فهد يتوجه إلى الرياض غداً

مسقط -  الرؤية

 نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان  قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - يغادر البلاد غدا صاحب  السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس  الوزراء متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد  السلطنة في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج  العربية الذي سيعقد في الرياض يوم الثلاثاء الموافق العاشر من ديسمبر  ۲۰۱۹م. إن السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله تحرص دائما على دعم مسيرة التعاون الخليجي من أجل أن تحقق دول  المجلس ما تصبو إليه شعوبها من تقدم ورفعة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من:۔ . معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون 
الخارجية . معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل . معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية كما يضم الوفد الرسمي عددا من المسؤولين في الحكومة.

 

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