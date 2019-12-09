تســابيــح

هلال الشيادي | سلطنة عمان

عرَفَتْكَ يا ربي الحياةُ وما بِها

وعلِمتَ كلَّ حضورها وغيابها

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كلٌ له لغةٌ تناجي ربه

إبداعُك اللهم وحْيُ خطابها

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يجري على عزْف الرياح خشوعُهم

صدعتْ بآفاق السما ورحابِها

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كل السماوات العُلى لك هينمت

وتنفس الإيمان في أقطابها

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والبحر شيخٌ خالدٌ متنسّكٌ

مسباحه الموجات في إسهابها

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والرمل سبح حبُّه بين الثرى

وسنا الثريا سابحٌ بشهابها

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ولك الغصون ترنمت أفنانها

مخضرةً بين الندى وشرابها

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والمعصرات بمائها وسمائها

سجدت بملء بروقها وربابها

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ولك الخمائل والحقول تضوعت

سبحاتها بين الربى وسحابها

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نطقت بحمدك في غنا أطيارها

وشدت بحبك في شذا أطيابها

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وبدت بنورك في مدى أطيافها

وجرى نداك على متون شعابها

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وترتل الأفلاجُ وحيَ جمالها

وسرَتْ مصاحفُها على تسكابها

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يا ربِّ شاركتُ الحياةَ صلاتَها

فأنا بها بعضٌ ببعض ترابها

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أرسلتُ في صمتِ الخضوع تضرعًا

وأسلتُ من روحي دموعَ متابها

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أنا يا إلهي نبضةٌ من مهجةٍ

تمضي على قدرٍ ليوم حسابها

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وجبلتَها للغي حينا، والهدى

حينا، لتَرفع قلبَها لمآبها

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حتى إذا تاهت خطاها لم تجدْ

دربا إليك سوى ضياء كتابها

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ما كنتُ أدخل في الظلام محبةً

لكنّ نفسي لم تسرْ لصوابها

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ها عدتُ يا ربي وكلي خيفةٌ

من أن أعود لغيها وخرابها

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آتٍ إليك برهبتي من رحلةٍ

في مهمه الدنيا ومكر سرابها

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فانثر على روحي هداك ومقبساً

أمشي به نحو السماء لِبابِها