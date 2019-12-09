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تســابيــح

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

تســابيــح

 

هلال الشيادي | سلطنة عمان

 

عرَفَتْكَ يا ربي الحياةُ وما بِها

                             وعلِمتَ كلَّ حضورها وغيابها

//

كلٌ له لغةٌ تناجي ربه

                                 إبداعُك اللهم وحْيُ خطابها

//

يجري على عزْف الرياح خشوعُهم

                              صدعتْ بآفاق السما ورحابِها

//

كل السماوات العُلى لك هينمت

                                وتنفس الإيمان في أقطابها

//

والبحر شيخٌ خالدٌ متنسّكٌ

                            مسباحه الموجات في إسهابها

//

والرمل سبح حبُّه بين الثرى

                                وسنا الثريا سابحٌ بشهابها

//

ولك الغصون ترنمت أفنانها

                             مخضرةً بين الندى وشرابها

//

والمعصرات بمائها وسمائها

                           سجدت بملء بروقها وربابها

//

ولك الخمائل والحقول تضوعت

                            سبحاتها بين الربى وسحابها

//

نطقت بحمدك في غنا أطيارها

                          وشدت بحبك في شذا أطيابها

//

وبدت بنورك في مدى أطيافها

                      وجرى نداك على متون شعابها

//

وترتل الأفلاجُ وحيَ جمالها

                     وسرَتْ مصاحفُها على تسكابها

//

يا ربِّ شاركتُ الحياةَ صلاتَها

                         فأنا بها بعضٌ ببعض ترابها

//

أرسلتُ في صمتِ الخضوع تضرعًا

                    وأسلتُ من روحي دموعَ متابها

//

أنا يا إلهي نبضةٌ من مهجةٍ

                      تمضي على قدرٍ ليوم حسابها

//

وجبلتَها للغي حينا، والهدى

                            حينا، لتَرفع قلبَها لمآبها

//

حتى إذا تاهت خطاها لم تجدْ

                      دربا إليك سوى ضياء كتابها

//

ما كنتُ أدخل في الظلام محبةً

                         لكنّ نفسي لم تسرْ لصوابها

//

ها عدتُ يا ربي وكلي خيفةٌ

                         من أن أعود لغيها وخرابها

//

آتٍ إليك برهبتي من رحلةٍ

                      في مهمه الدنيا ومكر سرابها

//

فانثر على روحي هداك ومقبساً

                       أمشي به نحو السماء لِبابِها

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