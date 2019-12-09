تســابيــح

هلال الشيادي | سلطنة عمان
عرَفَتْكَ يا ربي الحياةُ وما بِها
وعلِمتَ كلَّ حضورها وغيابها
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كلٌ له لغةٌ تناجي ربه
إبداعُك اللهم وحْيُ خطابها
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يجري على عزْف الرياح خشوعُهم
صدعتْ بآفاق السما ورحابِها
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كل السماوات العُلى لك هينمت
وتنفس الإيمان في أقطابها
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والبحر شيخٌ خالدٌ متنسّكٌ
مسباحه الموجات في إسهابها
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والرمل سبح حبُّه بين الثرى
وسنا الثريا سابحٌ بشهابها
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ولك الغصون ترنمت أفنانها
مخضرةً بين الندى وشرابها
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والمعصرات بمائها وسمائها
سجدت بملء بروقها وربابها
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ولك الخمائل والحقول تضوعت
سبحاتها بين الربى وسحابها
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نطقت بحمدك في غنا أطيارها
وشدت بحبك في شذا أطيابها
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وبدت بنورك في مدى أطيافها
وجرى نداك على متون شعابها
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وترتل الأفلاجُ وحيَ جمالها
وسرَتْ مصاحفُها على تسكابها
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يا ربِّ شاركتُ الحياةَ صلاتَها
فأنا بها بعضٌ ببعض ترابها
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أرسلتُ في صمتِ الخضوع تضرعًا
وأسلتُ من روحي دموعَ متابها
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أنا يا إلهي نبضةٌ من مهجةٍ
تمضي على قدرٍ ليوم حسابها
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وجبلتَها للغي حينا، والهدى
حينا، لتَرفع قلبَها لمآبها
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حتى إذا تاهت خطاها لم تجدْ
دربا إليك سوى ضياء كتابها
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ما كنتُ أدخل في الظلام محبةً
لكنّ نفسي لم تسرْ لصوابها
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ها عدتُ يا ربي وكلي خيفةٌ
من أن أعود لغيها وخرابها
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آتٍ إليك برهبتي من رحلةٍ
في مهمه الدنيا ومكر سرابها
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فانثر على روحي هداك ومقبساً
أمشي به نحو السماء لِبابِها