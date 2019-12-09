لثغة الـراء

د.ريم سليمان الخش| باريس

في لثغة الراء كلّ الغيم في سكني

وتهطلُ الريم أمطارا على الأذن

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أُبدّلُ الراءَ غيناً كي أصيّرني

غيما يسحُّ بتحنانٍ لتحضنني

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ونلبسَ الغيثَ ثوب الهائمين وما

غير الغيوم ثياب كي تُدثرني!

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يارعشة البرق زيدي من تلاحمنا

حدَّ انصهار مذاق الماء بالبدنِ

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حدّ التوحدِ في طين يُقدسنا

ويبعث الروح آياتٍ بلا شجنِ

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الماء للروح توقٌ لاانتهاء له

في معبد الطُهْرِ يمحو سورة الظِنن!!

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بادلتُ رائيَ كي أبقى معانقة

ملامح الغيم إذْ يهمي ليكتبني

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قصيدة العشق تسقي ثغر شاعرها

لينزع الشعر من كلٍّ.. ويلبسنَي

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ماذا سنخسرُ لو ننسى تشرذمنا

نمارس الحب ايمانا بلا فتنِ

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ماذا سيحدث لو عشقا تطهرّني

بحضرة الماء تمحو الرجس عن وطني

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الناس في الحرب قد جفّت مرابعهم

لا شيء إلا سعير اليأسِ والحَزَنِ

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أحتاجُ من زمني حبا يُعمّدنا

حتى نسحَّ كأنّ البغض لم يكنِ

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أحتاج أن يرسم العشاق عالمنا

بريشة الودّ كونا خاليَ المحنِ

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أنْ تعزفَ الماء (كونشيرتو) وتُسمعني

تنهدَ القلب يُفشي الشوقَ للعلنِ

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الودقُ للأرض موسيقا تفيضُ جوى

أمطر بنايك ألحانا ليُمتعني!

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تداخلَ اللحن مصحوبا بشهقتنا.

تناغم الصوت في زخّ الهوى الهَتِنِ

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حُمْقا نُجاهرُ بالبغضاء ذات أسى

ونكتم الحبَ خوف الباطلِ الأفنِ

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أحتاج ثغرك ثوريا يُزلزلني

يقشرُ الخوف عن جسمي ليقضمني!!

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ماذا سأفقدُ إنْ أهدرتني ولها؟!!

أوتجعل العشق محسوبا على السننِ!!

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الناس في الارض قد سنّوا خناجرهم

ليذبحوا الحب في يمٍ من الفتنِ

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هلّا عزفنا لهم أنغام غيمتنا

علّ الخلاص بها من طاعنٍ خشنِ!!

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اقبل لتهطل في الأكوان لذتنا

من سدرة الغيم تسقي ظامئ البدن

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أحتاجك الآن لم نكمل قصيدتنا.

مازال قلبي قيدَ المُزن لم يخنِ