الإثنين, 09 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

لثغة الـراء

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

لثغة الـراء

 

د.ريم سليمان الخش| باريس

 

في لثغة الراء كلّ الغيم في سكني

                           وتهطلُ الريم أمطارا على الأذن

//

أُبدّلُ الراءَ غيناً كي أصيّرني

                                غيما يسحُّ بتحنانٍ لتحضنني

//

ونلبسَ الغيثَ ثوب الهائمين وما

                              غير الغيوم ثياب كي تُدثرني!

//

يارعشة البرق زيدي من تلاحمنا

                              حدَّ انصهار مذاق الماء بالبدنِ

//

حدّ التوحدِ في طين يُقدسنا

                               ويبعث الروح آياتٍ بلا شجنِ

//

الماء للروح توقٌ لاانتهاء له

                        في معبد الطُهْرِ يمحو سورة الظِنن!!

//

بادلتُ رائيَ كي أبقى معانقة

                               ملامح الغيم إذْ يهمي ليكتبني

//

قصيدة العشق تسقي ثغر شاعرها

                             لينزع الشعر من كلٍّ.. ويلبسنَي

//

ماذا سنخسرُ لو ننسى تشرذمنا

                                    نمارس الحب ايمانا بلا فتنِ

//

ماذا سيحدث لو عشقا تطهرّني

                        بحضرة الماء تمحو الرجس عن وطني

//

الناس في الحرب قد جفّت مرابعهم

                                لا شيء إلا سعير اليأسِ والحَزَنِ

//

أحتاجُ من زمني حبا يُعمّدنا

                                   حتى نسحَّ كأنّ البغض لم يكنِ

//

أحتاج أن يرسم العشاق عالمنا

                                    بريشة الودّ كونا خاليَ المحنِ

//

أنْ تعزفَ الماء (كونشيرتو) وتُسمعني

                                    تنهدَ القلب يُفشي الشوقَ للعلنِ

//

الودقُ للأرض موسيقا تفيضُ جوى

                                      أمطر بنايك ألحانا ليُمتعني!

//

تداخلَ اللحن مصحوبا بشهقتنا.

                             تناغم الصوت في زخّ الهوى الهَتِنِ

//

حُمْقا نُجاهرُ بالبغضاء ذات أسى

                                ونكتم الحبَ خوف الباطلِ الأفنِ

//

أحتاج ثغرك ثوريا يُزلزلني

                        يقشرُ الخوف عن جسمي ليقضمني!!

//

ماذا سأفقدُ إنْ أهدرتني ولها؟!!

                        أوتجعل العشق محسوبا على السننِ!!

//

الناس في الارض قد سنّوا خناجرهم

                               ليذبحوا الحب في يمٍ من الفتنِ

//

هلّا عزفنا لهم أنغام غيمتنا

                         علّ الخلاص بها من طاعنٍ خشنِ!!

//

اقبل لتهطل في الأكوان لذتنا

                           من سدرة الغيم تسقي ظامئ البدن

//

أحتاجك الآن لم نكمل قصيدتنا.

                               مازال قلبي قيدَ المُزن لم يخنِ

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

لأول مرة في تاريخها.. البحرين بطلا لكأس الخليج

رياضة - محلي

أكثر من 84 ألف سائح من مختلف الجنسيات يزورون الجبل الأخضر في 6 أشهر

عمان - سياحة عمان

أمطار متفاوتة الغزارة على الولايات مع بدء تأثيرات "أخدود المنخفض"

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق يفتتح اجتماع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية.. غدًا

المحليات - أخبار

أمطار رعدية على جنوب الباطنة ومسقط والشرقية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة