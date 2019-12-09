لثغة الـراء

د.ريم سليمان الخش| باريس
في لثغة الراء كلّ الغيم في سكني
وتهطلُ الريم أمطارا على الأذن
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أُبدّلُ الراءَ غيناً كي أصيّرني
غيما يسحُّ بتحنانٍ لتحضنني
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ونلبسَ الغيثَ ثوب الهائمين وما
غير الغيوم ثياب كي تُدثرني!
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يارعشة البرق زيدي من تلاحمنا
حدَّ انصهار مذاق الماء بالبدنِ
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حدّ التوحدِ في طين يُقدسنا
ويبعث الروح آياتٍ بلا شجنِ
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الماء للروح توقٌ لاانتهاء له
في معبد الطُهْرِ يمحو سورة الظِنن!!
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بادلتُ رائيَ كي أبقى معانقة
ملامح الغيم إذْ يهمي ليكتبني
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قصيدة العشق تسقي ثغر شاعرها
لينزع الشعر من كلٍّ.. ويلبسنَي
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ماذا سنخسرُ لو ننسى تشرذمنا
نمارس الحب ايمانا بلا فتنِ
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ماذا سيحدث لو عشقا تطهرّني
بحضرة الماء تمحو الرجس عن وطني
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الناس في الحرب قد جفّت مرابعهم
لا شيء إلا سعير اليأسِ والحَزَنِ
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أحتاجُ من زمني حبا يُعمّدنا
حتى نسحَّ كأنّ البغض لم يكنِ
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أحتاج أن يرسم العشاق عالمنا
بريشة الودّ كونا خاليَ المحنِ
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أنْ تعزفَ الماء (كونشيرتو) وتُسمعني
تنهدَ القلب يُفشي الشوقَ للعلنِ
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الودقُ للأرض موسيقا تفيضُ جوى
أمطر بنايك ألحانا ليُمتعني!
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تداخلَ اللحن مصحوبا بشهقتنا.
تناغم الصوت في زخّ الهوى الهَتِنِ
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حُمْقا نُجاهرُ بالبغضاء ذات أسى
ونكتم الحبَ خوف الباطلِ الأفنِ
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أحتاج ثغرك ثوريا يُزلزلني
يقشرُ الخوف عن جسمي ليقضمني!!
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ماذا سأفقدُ إنْ أهدرتني ولها؟!!
أوتجعل العشق محسوبا على السننِ!!
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الناس في الارض قد سنّوا خناجرهم
ليذبحوا الحب في يمٍ من الفتنِ
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هلّا عزفنا لهم أنغام غيمتنا
علّ الخلاص بها من طاعنٍ خشنِ!!
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اقبل لتهطل في الأكوان لذتنا
من سدرة الغيم تسقي ظامئ البدن
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أحتاجك الآن لم نكمل قصيدتنا.
مازال قلبي قيدَ المُزن لم يخنِ