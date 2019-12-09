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السنيدي يبحث في طهران تطوير العلاقات العمانية الإيرانية وزيادة الاستثمارات المشتركة

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

السنيدي يبحث في طهران تطوير العلاقات العمانية الإيرانية وزيادة الاستثمارات المشتركة

طهران- العمانية

استقبل معالي إسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني بمكتبه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق له الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران حاليا.

ووصف معالي إسحق جهانغيري العلاقات بين السلطنة وإيران بالودية والوثيقة، مؤكدا حرص إيران الدائم على تطوير العلاقات إلى الأفضل قائلاً "ليس هناك أي حدود لتطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال". وأكد معاليه دور اللقاءات المشتركة وفاعلية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، موضحاً أنه يجب على حكومتي البلدين تفعيل دور القطاع الخاص والاستثمارات المشتركة بشكل واسع ومطلوب.

من جانبه، أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أهمية دور التجار والمستثمرين والقطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية وتبادل السلع والخبرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ هناك تطورا في التعامل التجاري بين السلطنة وإيران بشكل مباشر في الآونة الأخيرة. وتطرق معاليه إلى أهمية دور القطاع الخاص، وقال إن وفدا كبيرا من التجار يرافقون وفد السلطنة في الزيارة الحالية لإيران وقد التقوا مع نظرائهم في إيران بهدف تطوير وتفعيل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى أنّ     هناك نموًا في مجال السياحة العلاجية والسياحة العامة بين البلدين، معرباً عن أمله في تطوير العلاقات والتعاون بين السلطنة وإيران في شتى المجالات.

وفي سياق متصل، استقبل معالي محمد جواد ظريف وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية في طهران أمس معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق الذي يزور طهران حاليًا. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وبحث سبل تذليل العقبات في مجال تفعيل نشاط القطاع الخاص وتنفيذ استثمارات مشتركة الى جانب تفعيل القنوات المصرفية وتوسيع نشاط الموانئ وتسهيل عمليات الشحن والتجارة بين البلدين.

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