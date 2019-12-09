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المعولي يبرز مسيرة الشورى العمانية مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ"النواب" البرازيلي

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

المعولي يبرز مسيرة الشورى العمانية مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ"النواب" البرازيلي

 

مسقط - الرؤية

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس الأحد بمقر المجلس، سعادة النائب الاتحادي إدوارد بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب بجُمْهُورِيَّة البَرَازِيل الاتِّحادِيَّة.

وخلال اللقاء رحّب سعادة رئيس المجلس بالضيف والوفد المرافق له مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورها في مختلف المجالات. وقدم نبذة عن مسيرة مجلس الشورى منذ بدايات النهضة المباركة وصولا إلى مرحلة التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عام 1991م والدور الذي اضطلع به المجلس في فتراته السابقة، منوهًا إلى أدوار المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي وكيفية مناقشة مشاريع القوانين وآلية عمل مكتب المجلس ولجانه الدائمة. كما تطرق سعادته إلى دور مجلس الشورى ومساهمته الفاعلة في العديد من القضايا المجتمعية وعلاقة المجلس بالأفراد والمجتمع والسعي إلى تعزيز الخطط التنموية ومراجعة القوانين، وذلك من خلال ممارسته للصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لأعضاء المجلس والتي نصَّ عليها النظام الأساسي للدولة.

وأكد المعولي أهمية تنمية التعاون بين البلدين الصديقين، في الجوانب التشريعية وفي المحافل الدولية لدعم المواقف المشتركة بين المجلسين. وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين السلطنة والبرازيل، وسبل تطويرها وتنميتها بمختلف الأصعدة.

من جهته، قدم سعادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب البرازيلي نبذة عن آلية العمل بالبرلمان البرازيلي، مؤكدا أهمية دعم المجالس التشريعية والرقابية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين جُمْهُورِيَّة البَرَازِيل الاتِّحادِيَّة والسلطنة وتوسيع آفاقها بما يخدم الصالح العام لشعبي البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.

وعلى هامش الزيارة لمجلس الشورى، قام سعادة الضيف بجولة في مبنى المجلس، اطلع على القاعة الرئيسية للجلسات الاعتيادية وتم خلال الزيارة تقديم شرح موجز عن التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات وكيفية التصويت الإلكتروني على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسات، كما تعرف على البناء المعماري الهندسي المستخدم في بناء مجلس عمان والمستوحى من المعمار العماني.

حضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وعدد من أصحاب السعادة الأعضاء. فيما حضره إلى جانب الوفد المرافق للضيف، سعادة السفير البرازيلي المعين لدى السلطنة.

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