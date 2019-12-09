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كأس الخليج بحرينية

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:33 ص بتوقيت مسقط

كأس الخليج بحرينية

 

الرؤية- وليد الخفيف

أحرزت البحرين لقبها الأول في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" بعد 49 عاما من البحث عن اللقب، حيث فازت على السعودية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على استاد عبد الله بن خليفة، وأحرز الهدف المهاجم محمد الرميحي.

واستحوذ المنتخب السعودي على الكرة معظم أوقات الشوط الأول، فكانت له الأفضلية الهجومية مستفيدًا من مهارة لاعبيه في بناء الهجمات، ونوع رينارد من شكل وتكتيك الهجوم، من الأطراف عبر انطلاقات ياسر الشهراني من اليسار وفراس البريكان من الجبهة اليمنى، واستغل سالم الدوسري مهارته في التسليم والتسليم تحت ضغط المنافس في إسناد الكرة للقادمين من الخلف لإحداث الكثافة العددية.

واعتمد رينارد على طريقة لعب 4/3/3 ذات الطابع التكتيكي المعتمد على بناء الهجمات من الخلف والتقدم بها حتى الثلث الأخير من الملعب عبر الهجوم المتنوع، لذا ردَّ البرتغالي سوزا بالضغط العالي على حامل الكرة في ملعب المنافس لمحاولة إجهاض الهجمات السعودية من مهدها، مع سرعة الارتداد للمناطق الدفاعية تزامنا مع انتشار جيد وتقارب في الخطوط.

ولعب سوزا بطريقة لعب 4-1-4-1، التي تتحول في الحالة الدفاعية إلى 4-5-1 بوجود لاعبين على خط عرضي في الارتكاز ، يتحولان إلى وضع عمودي عند الاستحواذ على الكرة، لكن لم يجتاز المنتخب البحريني منافسه في تكتيك بناء الهجمة، وإنما اعتمد على الهجوم المرتد واللعب على أخطاء منافسه.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل الأخضر السعودي اعتماده على تكتيك الاستحواذ، غير أنَّ التفوق البدني البحريني وتركيز لاعبيه كان عائقًا أمام مساعي السعودية للتهديف.

وشهدت الدقيقة 69 عرضية برازيلية من مهدي فيصل سجل منها محمد الرميحي هدف الفوز للبحرين، وتحملت المنظومة الدفاعية ملحمة وقودها الرغبة في الفوز حتى الدقائق الأخيرة التي تعرضت خلالها لضغط سعودي قوي، غير أن محمد السيد جعفر احتفظ بشباكه نظيفة حتى صافرة النهاية لتعم الأفراح ديار بلاد دلمون.

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