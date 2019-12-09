موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

أوضحت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار هطول أمطار متفرقة اليوم الاثنين على محافظة مسندم والمناطق الساحلية من بحر عمان. وأنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة رعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وعلى سلسلة جبال الحجر يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 القادمين. وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تشكل منخفض مداري جنوب غرب بحر العرب، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز (17 – 27 عقدة)، دون وجود أي تأثيرات مباشرة على السلطنة. وسيكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، ومتوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويتراوح بين متر ونصف إلى مترين. ومن جانبها دعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.