1750 شخصا يصطفون لتفقد "شقة للإيجار"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

إذا كنت تتساءل عن مدى صعوبة العثور على سكن بأسعار معقولة في العاصمة الألمانية برلين، فربما يعطيك هذا الموقف فكرة، ففي 24 نوفمبر، حضر 1749 شخصًا لرؤية شقة للإيجار بأسعار معقولة.

وتقع هذه الشقة الشعبية في الطابق الثالث من مبنى يعود إلى خمسينيات القرن العشرين بالقرب من مجلس بلدية مدينة شونبرج، وتوفر مساحة قابلة للاستخدام تبلغ 54 مترًا وتضم غرفتين وشرفة. لكن ما أثار اهتمام الناس حقًا هو الإيجار الشهري البالغ 550 يورو (610 دولارات) شهريًا، بما في ذلك التكاليف الإضافية مثل التدفئة والمياه. ويمثل هذا المبلغ حلماً في العاصمة الألمانية، إضافة إلى موقع البناية المتميز. لذلك لم يفاجأ أحد برؤية هذا العدد من الأشخاص يصطفون في الخارج لمشاهدة الشقة ومحاولة الفوز بها.

واضطر موظفو شركة العقارات إلى مخاطبة الجماهير المصطفة من خلال مكبرات الصوت. وسُمح فقط لمجموعات من 20 إلى 30 شخص بالدخول إلى الشقة في وقت واحد لفترة قصيرة من الزمن لرؤية الشقة. ووصف العديد من الأشخاص ما حدث بأنه كارثة بينما قال البعض ببساطة أن هذا المشهد يعكس الصورة الحالية لما يعنيه الراغبين في السكن ببرلين. وسيتفقد مدير الممتلكات جميع الطلبات ويتوقع أن يقرر من سيحصل على الشقة خلال أيام.