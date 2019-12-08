وفد مجلس الشيوخ الكازاخستاني يبدأ زيارة للسلطنة

مسقط- الرؤية

يصل السلطنة غدا الاثنين وفد من مجلس الشيوخ الكازاخستاني برئاسة معالي بيكتاس بيكنزاروف نائب رئيس المجلس، وذلك في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام بدعوة من مجلس الدولة.

وتأتي الزيارة في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية كازاخستان، وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل المعلومات والخبرات بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ الكازاخستاني. ويتضمن برنامج زيارة الوفد عدد من اللقاءات وجلسة مباحثات رسمية؛ حيث يستقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة الوفد الزائر، كما يلتقي الوفد بسعادة رئيس مجلس الشورى. ويشتمل برنامج الوفد على زيارة بعض المعالم التاريخية والحضارية بالبلاد.