الكلية العسكرية التقنية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من حملة البكالوريوس والدبلوم المتقدم

مسقط – الرؤية

تحتفل الكلية العسكرية التقنية، اليوم الإثنين، بتخريج الدفعة الثانية من حملة شهادات البكالوريوس والدفعة الثالثة من حملة الدبلوم المتقدم من الطلبة الدارسين، وذلك بمقر الكلية، تحت رعاية معالي السيّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، وقادة قوات السلطان المسلحة.

وتعد الكلية العسكرية التقنية إحدى صروح التعليم الرائدة في السلطنة، وتمنح الكلية مستويات تأهيلية متنوعة تصل إلى درجة البكالوريوس، لتسهم بذلك في استيعاب مخرجات التعليم العام بالبلاد، إلى جانب تحقيق نسبة عالية في تعمين الوظائف الأكاديمية والمساندة في الكلية.

وتوفر الكلية العسكرية التقنية برامج تدريبية أكاديمية بنوعيها النظري والعملي، مبنية على دراسة الاحتياجات التدريبية الحديثة لقوات السلطان المسلحة لجميع التخصصات الفنية والهندسية المقررة، والتي تشمل تخصصات هندسة الطيران، والهندسة البحرية، والهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الإنشاءات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، كما أنّ هناك دورات فنية في التخصصات العسكرية ذات التقنية العالية، وكذلك دورات التبريد والتكييف، بالإضافة إلى دورات التحكم والسيطرة، والأجهزة الدقيقة، والمعدات الطبية، ودورات فنية أخرى.