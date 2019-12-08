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الحرس السلطاني العماني يحتفل بيوم المتقاعدين تقديراً لدورهم الوطني

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:48 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

احتفل الحرس السلطاني العماني صباح الأحد، بيوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية العميد الركن سالم بن علي بن بدر الحوسني مدير عام العمليات والتدريب بالحرس السلطاني العماني.

بدأ الحفل الذي أقيم بقيادة الحرس السلطاني العماني بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى مدير الخدمات الاجتماعية وشؤون المتقاعدين كلمة أعرب من خلالها عن أهمية هذه المناسبة التي تُعد إحدى مكرمات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله- لرجاله البواسل، تقديراً لدورهم الجليل في خدمة الوطن.

وتعبيراً عن اعتزازهم بهذه المناسبة ألقى أحد الضباط المتقاعدين من الحرس السلطاني العماني كلمة أشاد فيها بحرص قيادة الحرس السلطاني العماني على الاحتفاء بهذه المناسبة والتواصل الدائم مع المتقاعدين.

وأكد الضابط، أنّ التقاعد لا يعني الابتعاد عن ميادين العمل والعطاء، بل هو انطلاق إلى آفاق أرحب وأوسع للانتاج والسعي، لكسب مهارات أخرى في ميادين العمل الوطني.

بعدها استمع راعي المناسبة والحضور إلى بعض المعزوفات الموسيقية التي قدمتها موسيقى الحرس السلطاني العماني، كما اطلعوا على مادة مرئية جسدت ما شهده الحرس السلطاني العماني من تطوير وتحديث خلال أعوام النهضة المباركة تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه-.

 

 

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