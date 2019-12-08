الأحد, 08 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

سوق مسقط يواصل التراجع.. وصفقة خليجية بـ900 ألف ريال في "أومنفيست"

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

سوق مسقط يواصل التراجع.. وصفقة خليجية بـ900 ألف ريال في "أومنفيست"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

فَقَد المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية 3 نقاط؛ ليُواصل التراجع الذي شهده في جلسات الأسبوع الماضي.. وأغلق المؤشر، أمس، عند مستوى 4026 نقطة، مع تراجع إغلاق عدد من أسهم الطاقة؛ منها: التوأم "الباطنة" و"السوادي"، إضافة لتأثير تراجع الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة، وبنك صحار والأنوار للسيراميك.

من جهة أخرى، شهدت جلسة أول أيام الأسبوع تداولًا مكثفًا على أسهم "أومنفيست"، ومن بين 1.575 مليون ريال إجمالي قيمة التداولات تم تداول ما قيمته نحو 1.25 مليون ريال في أسهم أومنفيست، وشمل ذلك صفقة شراء من استثمار مؤسسي خليجي بقيمة 900 ألف ريال، وأغلق السهم على نفس إغلاقه السابق عند 336 بيسة.

وسجل إجمالي القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق ارتفاعا بحوالي 14 مليون ريال، أسهم فيها ارتفاع إغلاق سندات التنمية الحكومية 49 بقيمة 10 آلاف ريال للسند، وهذه السندات الصادرة في مايو 2016 تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، وتُستحق في أبريل 2023.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 نوفمبر 2017

سوق مسقط يواصل التراجع .. و"صفقات خاصة" على "أومنفيست" ترفع التداولات 557%

المزيد

26 ديسمبر 2017

سوق مسقط يواصل التراجع ويقترب من 5000 نقطة.. والتداولات عند 489 ألف ريال

المزيد

18 سبتمبر 2017

سوق مسقط يواصل التراجع ويهبط إلى 4986.8 نقطة.. والتداولات تتخطى مليوني ريال

المزيد

20 يونيو 2017

سوق مسقط يواصل التراجع مع انخفاض جماعي للمؤشرات.. والتداولات تنزل إلى 2.77 مليون ريال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أكثر من 84 ألف سائح من مختلف الجنسيات يزورون الجبل الأخضر في 6 أشهر

عمان - سياحة عمان

أمطار متفاوتة الغزارة على الولايات مع بدء تأثيرات "أخدود المنخفض"

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق يفتتح اجتماع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية.. غدًا

المحليات - أخبار

أمطار رعدية على جنوب الباطنة ومسقط والشرقية

المحليات - أخبار

تعطل عدد من إشارات المرور في مسقط .. وبلاغات الاحتجاز مستمرة

المحليات - أخبار

تنبيه من غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة