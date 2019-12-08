سوق مسقط يواصل التراجع.. وصفقة خليجية بـ900 ألف ريال في "أومنفيست"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

فَقَد المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية 3 نقاط؛ ليُواصل التراجع الذي شهده في جلسات الأسبوع الماضي.. وأغلق المؤشر، أمس، عند مستوى 4026 نقطة، مع تراجع إغلاق عدد من أسهم الطاقة؛ منها: التوأم "الباطنة" و"السوادي"، إضافة لتأثير تراجع الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة، وبنك صحار والأنوار للسيراميك.

من جهة أخرى، شهدت جلسة أول أيام الأسبوع تداولًا مكثفًا على أسهم "أومنفيست"، ومن بين 1.575 مليون ريال إجمالي قيمة التداولات تم تداول ما قيمته نحو 1.25 مليون ريال في أسهم أومنفيست، وشمل ذلك صفقة شراء من استثمار مؤسسي خليجي بقيمة 900 ألف ريال، وأغلق السهم على نفس إغلاقه السابق عند 336 بيسة.

وسجل إجمالي القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق ارتفاعا بحوالي 14 مليون ريال، أسهم فيها ارتفاع إغلاق سندات التنمية الحكومية 49 بقيمة 10 آلاف ريال للسند، وهذه السندات الصادرة في مايو 2016 تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، وتُستحق في أبريل 2023.