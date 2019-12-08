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تعليق الدراسة المسائية في جميع المحافظات

أمطار متفاوتة الغزارة على الولايات مع بدء تأثيرات "أخدود المنخفض"

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:24 م بتوقيت مسقط

أمطار متفاوتة الغزارة على الولايات مع بدء تأثيرات "أخدود المنخفض"

 

الولايات- ناصر العبري ومراسلون

شهد عدد من المناطق بمحافظات السلطنة أمس الأحد، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، في ظل تعرض أجواء البلاد لأخدود من منخفض جوي من المرجح أن يستمر حتى غدًا الثلاثاء.

وشهدت محافظات الظاهرة والشرقية والبريمي والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة أمس السبت هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.

وأوضحت الصورة الجوية التأثير الرئيسي للأخدود على أجواء السلطنة، وتكاثف السحب الممطرة على معظم أجواء السلطنة، مع تشكل السحب الرعدية على مناطق مختلفة بالسلطنة في شمال وجنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من الداخلية والظاهرة ومسقط.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إنّ الصورة الجوية توضح انتشار السحب الركامية على المحافظات الشمالية للسلطنة مع استمرار هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وانخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت الصور الجوية تواجد خلية رعدية على محافظة الداخلية، تسببت في هطول أمطار غزيرة، وقد تتواصل خلال الساعات المقبلة لتشمل جنوب الباطنة ومسقط وشمال وجنوب الشرقية.

وأشارت شرطة عمان السلطانية إلى انتشار دوريات الشرطة على الطرقات ومجاري الأودية والشعاب، منوهة الجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة في وقت المطر وعدم المجازفة بعبور الأودية.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إنها تتعامل مع بلاغ احتجاز شخصين بداخل مركبة في مجرى وادي خدل بولاية عبري، وبلاغ عن احتجاز شخص بمركبته بوادي الصبيخي بولاية عبري، وجارٍ التعامل معه بلاغ عن احتجاز عائلة بمركبتها في مجرى وادي السحتن بولاية الرستاق.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم محافظات السلطنة مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع فرص لنزول الأودية، ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على محافظات الظاهرة والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية حيث تكون متفاوتة الغزارة بكميات تتراوح بين 30 إلى 60 مليمتر.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

إلى ذلك، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إنّ ‏كميات الأمطار المسجلة في بعض محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للطيران المدني خلال 24 ساعة جاءت كالتالي: عبري 68 ملم رأس الحد 63.4 ملم، الرستاق 43.2 البريمي 30.8 ينقل 25.2 المضيبي 23.8 لوى 22.8 السنينة 21.6 صحار 18.8 ضنك 18.0 الأشخرة 15.2 إبراء 12.4 قلهات 11.2ملم، الخابورة 11.0 صحم 10.2 السويق 10.2 سيق 8.4 نزوى 7.6 صور 5.4 إزكي 4.2 ملم.

وفي سياق متصل، قررت وزارة التربية والتعليم، تعليق الدراسة لمدارس الفترة المسائية في جميع محافظات السلطنة ما عدا محافظتي ظفار والوسطى أمس الأحد؛ وذلك لاحتمالية تعمق الحالة الجوية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة.

 وأضافت الوزارة أنّها قامت بالتنسيق والتواصل مع المعنيين في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

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