اختتام المؤتمر الدولي الخامس حول التكنولوجيا واللغة بكلية البريمي الجامعية

البريمي- سيف المعمري

اختتمت كلية البريمي الجامعية مؤتمرها الدولي الخامس تحت عنوان "التكنولوجيا واللغة والأدب.. تداخلات وتقاطعات"، في الفترة ما بين 4-5 ديسمبر الجاري، تحت رعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي، وبحضور الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية وجمع غفير من الباحثيين والأكادميين من الجامعات المحلية والعالمية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على فلسفة مهمة من فلسفات التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، والتي تتمثل في العلاقات البينية بين التكنولوجيا واللغة والأدب للنظر في آفاق الترابط والاندماج بينها؛ وذلك لتحقيق مكاسب أكثر للدراسين والباحثين من جهة وللمجتمع من جهة أخرى. وتطرَّق المؤتمر إلى مناقشة قضايا حديثة ذات طبيعة متداخلة بين التكنولوجيا واللغة والأدب، إضافة لعرض تجارب معاصرة للتداخلات والتقاطعات بينهم وتقديم تصورات مستقبلية لتطوير البرامج التعليمية والمشاريع البحثية في استخدام التقنية في مجال تدريس اللغة والأدب.

وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة تبادل الخبرات البحثية والعلمية المحلية والعالمية في هذا المجال. وشارك في المؤتمر أساتذة من جامعة كاليفورنيا ستيت نورثريدج وهي جامعة الارتباط لكلية البريمي الجامعية، والذين أكدوا أن هذه المشاركة تأتي لتأكيد القيم المشتركة التي يقوم عليها الارتباط الأكاديمي بين المؤسستين، والتي تشجع على احترام التنوع الثقافي وتشجيع الأفكار والممارسات الأكاديمية الحديثة ودعم الترابط بين الخبرات والفروع المختلفة للمعرفة.