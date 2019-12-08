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وزير العدل يرعى الاحتفال السنوي لـ"حقوق الإنسان".. اليوم

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:21 م بتوقيت مسقط

وزير العدل يرعى الاحتفال السنوي لـ"حقوق الإنسان".. اليوم

مسقط - الرؤية

يرعى معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، صباح اليوم، احتفال اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان السنوي، والذي يتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ وذلك بقاعة الهيئة العامة للطيران المدني.

ويتضمَّن حفل اللجنة عرضًا لفيلم "الإنسان في فكر السلطان"، والذي يوضح بعضًا من جهود حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في مجال خدمة الإنسان، ورعايتهِ الكريمة لهُ، إضافة لعرض مسرحي يهدف لتعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية اهتمام الأبناء ورعايتهم لآبائهم وأمهاتهم خاصةً عند تقدمهم في العمر. وسيتم خلال الحفل تكريم خمس مُبادرات ومشاريع إنسانية رائدة على مستوى السلطنة تساهم في تعزيز العمل الإنساني.

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