وكيل "الإسكان" يتفقد سير العمل في مشروع مدينة لوى السكنية

لوى - الرؤية

قامَ سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان، بزيارة تفقدية لمشروع لوى المخصص لنقل الاهالي المتأثرة أملاكهم بأنشطة ميناء صحار الصناعي؛ وذلك في إطار متابعة سير العمل بمشروع مدينة لوى السكنية والالتقاء بالمقاولين.

واجتمع سعادته بمقاول إنشاء الجوامع والمساجد ومقاول إنشاء المدارس، اللذين وقعت معهما الوزارة مؤخراً اتفاقيات إنشاء جامعيْن و6 مساجد و5 مدراس بالمنطقة السكنية الجديدة بولاية لوى؛ وذلك بحضور المختصين من المكتب الفني بلوى المعني بإدارة المشروع بوزارة الاسكان، واستشاري المشروع والادارة العليا للمقاولين؛ وذلك في مبنى المكتب الفني للمشروع بولاية لوى.

وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة جميع بنود جدول الأعمال؛ حيث أكد سعادته على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد في العقد والالتزام بالجودة وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، مؤكداً في الوقت ذاته للمقاولين ضرورة تخصيص بعض الأعمال لمقاولين الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 10% حسب قانون المناقصات. وتطرق سعادته لأهمية الالتزام بنسب التعمين وحثهم على تطبيق نسبة التعمين المفروضه من قبل وزارة قوى العاملة.

وقام سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان رئيس اللجنة وأعضاؤها بزيارة ميدانية لموقع المشروع والاطلاع على سير العمل بمشروع المركز الصحي في مراحلة النهائية، وأبدى بعض الملاحظات الفنية لإدارة المشروع لتعديلها قبل البدء في تسليمه لوزارة الصحة الجهة المستفيدة. وأجرى سعادته بزيارة تفقدية للمشاريع المنجزة والتي تم تسليمها للجهات المستفيدة والمتمثلة في تسوية الموقع والطرق والإنارة والبنية الإساسية من شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة تصريف الأمطار والاتصالات.