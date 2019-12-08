اتفاقية بين "تقاعد الشرطة" و"ماريوت الدولية" لإنشاء فندق بنزوى

مسقط – الرؤية

وقع صندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية اتفاقية مع "ماريوت الدولية" لافتتاح أول منتجع يحمل علامة "كورتيارد باي ماريوت" في مدينة نزوى عام 2024، على مساحات متعددة الاستخدامات للعمل والتواصل والاسترخاء، ليكون وجهة متميزة للضيوف الراغبين في قضاء إقامة متوازنة ومثمرة والبقاء على اتصال أثناء السفر.

وجرى اختيار موقع استراتيجي للمنتجع على الطريق السريع الواصل بين مسقط ومدينة نزوى على مقربة من أهم الوجهات السياحية مثل "الجبل الأخضر" و"جبل شمس" و"سوق نزوى" و"حصن نزوى".

وقال عبد الله الجهوري، مساعد مدير عام صندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية: تماشياً مع رؤية الحكومة في ترسيخ مكانة السلطنة كوجهة هامة على خارطة السياحة العالمية، يسرنا التعاون مع ماريوت الدولية لتقديم منتجع "كورتيارد باي ماريوت" الأول من نوعه في السلطنة، وسيجري تطوير المنتجع في مدينة نزوى التاريخية، والتي تعد "العاصمة الثقافية" للسلطنة، ما يعطي الفرصة للضيوف العالميين والمحليين لاستكشاف وتجربة التراث الغني للسلطنة والاستمتاع بمستوى الضيافة العالمي لماريوت الدولية، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لمواطنين، ما يصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع المحلي.

ومن جانبه، قال جيروم بريت، رئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية: يسعدنا التعاون مع صندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية لتقديم علامة "كورتيارد باي ماريوت" إلى سلطنة عُمان، إذ يتضمن الاتفاق إنشاء أول منتجعاتنا في مدينة نزوى التي تشهد نمواً متزايداً كواحدة من أهم المراكز السياحية في السلطنة، حيث تُعد سوق سلطنة عُمان جزءاً مهماً من خططنا التوسعية في المنطقة، فيما نواصل البحث عن فرص لتنويع محفظة العلامة في مختلف أنحاء السلطنة.

وسيضم منتجع "كورتيارد باي ماريوت نزوى" عند افتتاحه 200 غرفة واسعة للنزلاء، من بينها 30 شاليه تتميز بتصاميم عصرية وأسِرّة فخمة ومساحات عمل متعددة الاستخدامات. كما تضم مرافق المنتجع الترفيهية سبا مميزا ومركزا رياضيا مجهزا بالكامل ومسبحاً ومساحة مخصصة للأطفال، إضافة إلى ثلاثة مطاعم مأكولات ومشروبات، من بينها مطعم متخصص وقاعة متعددة الاستخدامات بمساحة 500 قدم مربع، علاوةً على مساحات متعددة الاستخدامات لعقد الاجتماعات والمناسبات.