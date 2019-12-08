حملة مشتركة بين بلدية مسقط و أوريدو لتنظيف شاطئ سور آل حديد بالسيب

مسقط - الرؤية

نفذت بلدية مسقط بالتعاون مع الشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" حملة نظافة بشاطئ سور آل حديد في ولاية السيب تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، حيث شارك طلبة مدرسة منار العلم للتعليم الأساسي بنين (5-9) وأطفال روضة أمن المطارات بشرطة عمان السلطانية، وإلى جانبهم عدد من موظفي شركة عمان أوريدو وأبناؤهم، إلى جانب مشاركة سعادة ممثل ولاية السيب بمجلس الشورى، ومسؤولين من مختلف وحدات المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب.

وهدفت الحملة إلى تعزيز ثقافة التطوع البيئي، وإشراكًا المجتمع ومؤسساته في قضايا حفظ البيئة والاهتمام بها، وتوطيد الشراكة بين البلدية والمجتمع، ونشر التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي للعاملين بقطاع النظافة بالبلدية والتوعية بأهمية هذا القطاع. وانطلقت أعمال الحملة من الواجهة البحرية بمنطقة سور آل حديد في ولاية السيب، لتشمل تنظيف الشاطىء بمساحته الرملية وإزالة جميع المخلفات والمشوهات البصرية

وتضمّنت الحملة تثقيفا موجها من قبل مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب لطلبة مدرسة منار العلم من المشاركين في أعمالها؛ بهدف ترسيخ قيمة العمل الذي أسهموا به، وبما يخدم كذلك استمرارية العطاء لدى جيلٍ محافظ على نظافة مدينته، ومسؤول بيئيًا عن التصدي للظواهر السلبية والمخالفة، مع التأكيد على تأثير نشر التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المتنزّهات الشاطئية، ودور الجميع في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي عند ارتياد هذه المواقع وغيرها.

ووجهت بلدية مسقط شكرها للشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" لمبادرتها بتنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها؛ وذلك بإشراك موظفيها وأبنائهم، والاشتراك يدًا بيد مع بلدية مسقط من خلال تنفيذ الحملة، معتزة من جانبها بالشراكة مع مختلف الجهات الداعمة لجهود البلدية، والعاملة على بذل إمكانياتها في سبيل تعزيز ثقافة العمل البلدي وقضاياه.