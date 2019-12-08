لجنة التقييم والتحكيم تزور ولايتي مدحاء وشناص للإطلاع على مشاريع شهر البلديات

مسقط – الرؤية

بدأت لجنة التقييم والتحكيم النهائي لمنافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين لعام 2019 م والذي يأتي تحت شعار "جهود متواصلة وتنمية مستدامة" برئاسة سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه بزيارة ولايتي مدحاء وشناص لتقييم أعمال ومشاريع لجنة الشؤون البلدية بالولايتين.

وبدأت اللجنة زيارتها لولاية مدحاء بمحافظة مسندم بلقاء والي الولاية رئيس لجنة الشؤون البلدية سعادة الشيخ حمد بن سعيد بن عبدالله المعمري حيث تمّ خلال اللقاء استعراض المشاريع والأعمال التي نفّذتها لجنة الشؤون البلدية خلال شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين، وبعدها قامت لجنة التقييم بالإطلاع على أبرز المشاريع المنجزة في الولاية بالتعاون مع الأهالي وأعضاء لجنة الشؤون البلدية، ومن بينها مشاريع التجميل والتطوير لعدد من المواقع بالولاية كالمدخل الجنوبي والحي التجاري والداير الصناعية وأحصنة.

وشملت المشاريع تطوير للحدائق والمتنزهات من بينها متنزهات الغافة والحوامي والبرزة والوفاء التي تعتبر من المشاريع الخدمية الهادفة إلى إيجاد بيئة مناسبة للترفيه للأهالي، إضافة إلى مشاريع رصف وإنارة عدد من الطرق بالولاية في مناطق سد الصاروج وسد صهناء ومشيحطان.

كما زارت اللجنة بعض المشاريع الخدمية كمشاريع تسوير وإنارة وإقامة مظلات لعدد من المقابر بالولاية من بينها ظاهر الشراه والغونة والسويدية والصاروج، بالإضافة إلى الاطلاع على مشاريع صيانة وحفر آبار مساعدة لعدد من الأفلاج والتي من ضمنها فلجا بعيروت والحبيسة.

وزارت اللجنة بعض المشاريع الخدمية التي قامت لجنة الشئون البلدية بتنفيذها في الولاية كمشاريع صيانة وتطوير عدد من المقابر من بينها أسرار بني عمر وأسرار بني سعد وأسود، كذلك مشاريع رصف وإنارة لعدد من الطرق بالولاية كمشروع رصف وإنارة منطقة الهاملية ورصف مواقف مدرستي النخبة للتعليم الأساسي والسيدة موزة بنت الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدية.