فيديو بطولي .. لحظة إنقاذ مواطن تم احتجازه في وادي بني غافر

الرستاق - الرؤية

قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني من نوع (سوبر لينكس)، بعملية إنقاذ لمواطن بعد احتجازه في وادي بني غافر بولاية الرستاق، بمحافظة جنوب الباطنة وذلك بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة .