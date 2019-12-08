مكتبة السندباد تبدأ جولتها في جنوب الشرقية..غداً

بثينة الفوري – الرؤية

ضمن زيارات مكتبة السندباد المُتنقلة للأطفال لولايات محافظة جنوب الشرقية، وبرعاية الشركة العُمانية الهندية للسماد «أوميفكو»، تزور المكتبة أطفال مدرسة صور الخاصة وبمشاركة من المدارس المجاورة في ولاية صور، بهدف إتاحة الفرصة للأطفال للاطلاع على ما تحتويه المكتبة من كنوز معرفية وكتب متنوعة، وحضور الجلسات القرائية التي ينظمها فريق المكتبة. ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدارس جنوب الشرقية من 10 إلى 12 من الشهر الجاري.

ستتواجد المكتبة بمدرسة منبع الخير لتضم أطفال ولاية الكامل والوافي في يوم الأربعاء، وفي يوم الخميس ستتواجد في مدرسة الشيم للتعليم الأساسي لتضم أطفال جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن.

ويُشار إلى أنَّ مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال، مبادرة معرفية أطلقتها مؤسسة «الرؤيا» للصحافة والنشر؛ بهدف نشرالمعرفة وتعزيز ثقافة القراءة في نفوس النشء. وتقدم المكتبة خلال جولاتها بربوع السلطنة، مجموعة من الكتب الشيقة التي كتبت خصيصاً للأطفال، فضلاً عن المسابقات الترفيهية والثقافية المختلفة التي تصاحب المكتبة، والهدايا التذكارية.