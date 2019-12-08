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ورشة عمل لمكافحة "العدوى" بصلالة

الأحد 08 ديسمبر 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

ورشة عمل لمكافحة "العدوى" بصلالة

 

الرؤية - صلالة

نظم قسم مكافحة العدوى وخدمات التعقيم بمستشفى السلطان قابوس بصلالة مؤخرا حلقة عمل حول سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار العدوى ومكافحتها في المؤسسات الصحية بمختلف مستوياتها، وحفاظا على المرضى والمراجعين.

شارك في الحلقة 90 من الفئات الطبية والطبية المساعدة من مستشفى السلطان قابوس وبقية مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وعنيت حلقة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى بشرح السياسات والمفاهيم القياسية في مكافحة العدوى في المؤسسة، وإجراءات العزل المعتمدة على النقل بين المؤسسات الصحية.

وناقشت الحلقة إجراءات مكافحة العدوى المتعلقة بعدد من الأمراض، مبينة إجراءات التنظيف والتطهير وتعقيم المواد الطبية المستخدمة في العلاج بالإضافة إلى الإجراءات القائمة على إدارة النفايات الطبية العضوية منها وغير العضوية ودرجات تصنيفها مختتمة بالحديث حول الموظف وأهمية الصحة المهنية خلال العمل.

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