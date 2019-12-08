وفد طلابي سنغافوري يزور وزارة التعليم العالي

مسقط – الرؤية

زار وفد طلابي من جامعة سنغافورة الوطنية ضم 27 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية أمس الأحد وزارة التعليم العالي، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالله بن علي الشبلي مدير عام كليات العلوم التطبيقية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

بداية رحب الدكتور عبد الله بن علي الشبلي مدير عام كليات العلوم التطبيقية بالوفد الزائر وتمنى له وقتا ممتعا ومثمرا في السلطنة عبر البرنامج الحافل الذي سيحظى به الوفد من خلال زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية والصناعية، إلى جانب جولات سياحية متنوعة لعدد من المعالم السياحية البارزة بالسلطنة.

وقدم السبع المعمري من دائرة التعاون الدولي، عرضا مرئيًا عرف من خلاله بمراحل إنشاء وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة وجهات الإشراف عليها، كما تطرق إلى عدد من الإحصائيات والمؤشرات التي تؤكد زيادة نسب الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وكذلك عدد البعثات التي تقدمها الوزارة لمخرجات دبلوم التعليم العام.

ويبلغ عدد البعثات الخارجية 1643 بعثة خارجية سنوية لمختلف دول العالم، بينما بلغ عدد البعثات الداخلية 9758 بعثة موزعة على مختلف المؤسسات التعليمية بالسلطنة، بالإضافة إلى عدد من المنح الدراسية المقدمة للطلبة العمانيين من عدة دول حول العالم، و200 بعثة دراسية سنوية عبر بعثات البرنامج الوطني للدراسات العليا.

وتحدث السبع المعمري عن التعليم العالي الخاص بالسلطنة والاشتراطات التي تضعها الوزارة من أجل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة منها ضرورة ارتباطها بمؤسسات تعليم عالٍ دولية عريقة لضمان جودة التعليم فيها.

وقدمت موزة بنت أحمد الوشاحية المديرة المساعدة لدائرة البرامج الأكاديمية بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية عرضا مرئيا يعرف بمراحل تطور كليات العلوم التطبيقية وأبرز التخصصات الأكاديمية فيها، إلى جانب التعريف ببرنامج التبادل الطلابي للكليات وأهدافه.

وتستمر زيارة الوفد للسلطنة حتى العاشر من الشهر الجاري حيث يزور الوفد عددا من المؤسسات الصناعية والمؤسسات التعليمية وأبرز المواقع السياحية في العاصمة مسقط.