بالفيديو.. طيران الشرطة ينفذ عملية إنقاذ شخص بوادي ضنك

مسقط - الرؤية

قام طيران الشرطة بتنفيذ عملية إنقاذ شخص بعد انجراف مركبته بوادي ضنك بمحافظة الظاهرة.

وأهابت الشرطة بالجميع توخي الحيطة والحذر نظراً لغزارة الأمطار الرعدية والمحتمل استمرار هطولها على معظم محافظات السلطنة.

وأشارت شرطة عمان السلطانية، إلى انتشار دوريات الشرطة على الطرقات ومجاري الأودية والشعاب، منوهة على الجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة في وقت المطر وعدم المجازفة بعبور الأودية.

وتشهد قرى وولايات محافظات الظاهرة وجنوب الباطنة والبريمي ومسقط وشمال الشرقية حاليا هطول أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، جرت على إثرها الأودية والشعاب .