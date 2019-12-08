الأحد, 08 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تعطل عدد من إشارات المرور في مسقط .. وبلاغات الاحتجاز مستمرة

الأحد 08 ديسمبر 2019 01:36 م بتوقيت مسقط

ELQE5pnWkAAK648
ELQE5p2X0AEZhFh
ELQE5puXUAE9HLV
ELQIr9-XYAAp7eW

الرؤية - خاص

تعطلت عدد من إشارات المرور في محافظة مسقط بسبب هطول الأمطار الغزيرة، مع وجود كثافة مرورية عالية.

وأهابت الشرطة بالجميع توخي الحيطة والحذر نظراً لغزارة الأمطار الرعدية والمحتمل استمرار هطولها على معظم محافظات السلطنة.

وأشارت شرطة عمان السلطانية، إلى انتشار دوريات الشرطة على الطرقات ومجاري الأودية والشعاب، منوهة على الجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة في وقت المطر وعدم المجازفة بعبور الأودية.

من جانبها قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إنها تتعامل  مع بلاغ إحتجاز بلاغ عن احتجاز شخصين بداخل مركبه في مجرى وادي خدل بولاية عبري، وبلاغ عن احتجاز شخص بمركبته بوادي الصبيخي بولاية عبري، وجاري التعامل معه بلاغ عن احتجاز عائلة بمركبتهم في مجرى وادي السحتن بولاية الرستاق.

وتشهد قرى وولايات محافظات الظاهرة وجنوب الباطنة والبريمي ومسقط وشمال الشرقية حاليا هطول أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، جرت على إثرها الأودية والشعاب .

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أكتوبر 2016

أهالي العراقي بعبري يشكون تكرار تعطل إشارات المرور في مدخل البلدة

المزيد

31 يوليو 2017

"النقل": الممرات المائية في "فج الصخام" بعبري طبيعية ولا تعطل المرور

المزيد

29 أكتوبر 2018

تعدد بلاغات الاحتجاز في مسقط بسبب الأمطار الغزيرة

المزيد

20 نوفمبر 2019

تعطل معظم الإشارات المرورية في مسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمطار رعدية على جنوب الباطنة ومسقط والشرقية

المحليات - أخبار

تعطل عدد من إشارات المرور في مسقط .. وبلاغات الاحتجاز مستمرة

المحليات - أخبار

تنبيه من غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

هطول أمطار متفرقة على مسقط.. وتكاثف السحب الممطرة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

السلطنة وإيران توقعان عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون

الاقتصاد - محلي

المحروقي: 2 مليار دولار أرباحا متوقعة لـ«النفط العمانية وأوربك».. وقادرون على الاستمرار دون «أي دعم مباشر»

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة