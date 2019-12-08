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تنبيه من غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة على معظم المحافظات

الأحد 08 ديسمبر 2019 10:41 ص بتوقيت مسقط

تنبيه من غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة على معظم المحافظات

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم محافظات السلطنة مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع فرص لنزول الأودية، ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على محافظات الظاهرة والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية حيث تكون متفاوتة الغزارة بكميات تتراوح بين 30 إلى 60 مليمتر.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

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