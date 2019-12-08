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بدء هطول أمطار "أخدود المنخفض".. والذروة اليوم

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

بدء هطول أمطار "أخدود المنخفض".. والذروة اليوم

مسقط - الرؤية

شهدَ عددٌ من قرى محافظات السلطنة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار السحب على معظم المحافظات، مع رصد أمطار متفرقة على أجزاء من محافظتي الظاهرة والبريمي.

وتتأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي حتى الثلاثاء المقبل، ويكون الطقس غائمًا إلى غائم جزئيا مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع جريان الأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والبريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية والوسطى وظفار. وأشار خبراء أرصاد إلى استمرار التوقعات بهطول الأمطار بشكل عام على السلطنة خلال هذه الأيام، وتصل ذروتها اليوم الأحد وقد تمتد إلى صباح غد الإثنين.

وفي محافظة الظاهرة، تساقطتْ أمطارٌ خفيفة على عدد من قرى ولاية عبري، كما شهدت محافظة الشرقية هطول أمطار على ولاية صور وجعلان بني بوعلي تراوحت بين الخفيفة والغزيرة. وفي البريمي هطلت على عدد من قرى ولاية البريمي ووادي الجزي ومحضة أمطار خفيفة، كما شهدت محافظة الداخلية تساقط أمطار خفيفة على قرى ولايات بهلاء ونزوى ومنح.

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