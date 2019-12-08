الأحد, 08 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

البوسعيدي: المركز قطع شوطًا كبيرًا في إعداد الميثاق لإعلانه قبل نهاية العام الجاري

إصدار ميثاق لتعزيز ثقافة الحوكمة والاستدامة لدى الشركات الحكومية.. قريبا

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

الرئيسة
صور المؤتمر (1)
صور المؤتمر (2)
صور المؤتمر (4)

مسقط - الرؤية

نظّم مركز عُمان للحوكمة والاستدامة المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات، تحت شعار "نحو حوكمة فعالة وسليمة"، بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات المعنية ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاستدامة من داخل السلطنة وخارجها.

وقال السيّد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة إنّ المركز بصدد إصدار ميثاق خاص للشركات الحكومية بهدف مساندتها في المضي قدما نحو النمو وتعزيز ثقافة الحوكمة لديها، موضحًا أنّ المركز قطع شوطًا كبيرًا لإعداد هذا الميثاق ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أنّ المؤتمر يأتي تزامنًا مع قرب صدور رؤية "عُمان 2040" التي تعتبر الحوكمة جزءًا أساسيًا من محاورها وركائزها إضافة إلى صدور قانون الشركات التجارية مطلع العام الجاري وترقب صدور اللائحة التنفيذية التي تفصل هذا القانون، ومع صدور القانون والتشريعات الجديدة فالحوكمة لها جزء كبير من هذه التشريعات وبالتالي لا بد من التوعية في هذا المجال.

وأضاف السيد حامد البوسعيدي: إذا أردنا حوكمة جيدة تنموية داعمة للاقتصاد فعلى جميع الأطراف الفاعلة من ملاك ومساهمين ومستثمرين ومجالس الإدارات وجهات رقابية والمجتمع والدولة العمل على الالتزام بممارسات الحوكمة وترسيخها وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من تشريعات وممارسات. وأشار إلى أنّ السلطنة تعد من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبنت مفهوم وثقافة حوكمة الشركات منذ عام 2002 من خلال إصدار ميثاق إلزامي لتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة يتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين بيئة عمل الشركات حيث عززت الحوكمة من أداء الشركات وساعدتها في تبني سياسة الافصاح والشفافية في تقاريرها واثمرت في تأسيس مجالس إدارات يتمتع بالكفاءة العالية وبجودة اتخاذ القرار وبالمسؤولية مما انعكس هذا الاداء في مجمله على أداء سوق الأوراق المالية وقطاع سوق المال بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.

وتضمن المؤتمر عدة جلسات نقاشية تمثلت في الحوكمة لنمو مستدام والتوجهات الإقليمية والعالمية في الحوكمة وكسب الثقة من خلال أدوات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات المملوكة للدولة إلى جانب بناء نظام حوكمة فعال. وشارك في الجلسات النقاشية عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين المعنيين بمجال الحوكمة والاستدامة من داخل السلطنة وخارجها.

وهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية ممارسات الحوكمة وفوائدها على الشركات بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ومعرفة مدى حاجة الشركات لممارسات الحوكمة والآلية المثلى للتطبيق والتأكيد على القوانين والتشريعات لترسيخ المبادئ والالزام ومعرفة التحديات التي تواجه الشركات بكافة أشكالها القانونية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 يناير 2017

"المالية" تبرم اتفاقية تعاون مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة لإعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية

المزيد

16 مارس 2016

"سوق المال" تنظم ندوة توعوية حول تحديات الشركات في تطبيق "ميثاق الحوكمة"

المزيد

17 مارس 2016

ندوة حول التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق ميثاق الحوكمة الجديد.. مطلع يوليو المقبل

المزيد

06 أكتوبر 2019

توقيع اتفاقية لإعداد ميثاق حوكمة الشركات الحكومية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هطول أمطار متفرقة على مسقط.. وتكاثف السحب الممطرة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

السلطنة وإيران توقعان عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون

الاقتصاد - محلي

المحروقي: 2 مليار دولار أرباحا متوقعة لـ«النفط العمانية وأوربك».. وقادرون على الاستمرار دون «أي دعم مباشر»

الاقتصاد - محلي

1.4 مليار ريال إجمالي الإنتاج السياحي بالسلطنة.. و6.8% زيادة في القيمة المضافة

الاقتصاد - محلي

"التجارة والصناعة": رمز التتبع الخليجي يضمن مطابقة الأجهزة الكهربائية للمواصفات

الاقتصاد - محلي

الظاهرة والبريمي تستقبلان أولى دفعات "أمطار المنخفض"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة