الأحد, 08 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"الغرفة" تثري مناقشات ملتقى المناطق الصناعية بالمغرب

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

"الغرفة" تثري مناقشات ملتقى المناطق الصناعية بالمغرب

مسقط - الرؤية

شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان في الملتقى الثاني للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة طنجة بالمملكة المغربية، تحت عنوان "دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات". وترأس وفد الغرفة راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية.

ويهدف الملتقى إلى تهيئة المتطلبات الأساسية اللازمة لدفع عجلة التصنيع وتنمية الثروة المعدنية في الدول العربية، وتحقيق تعاون عربي شامل يرتقي بمستوى الصناعة العربية والتعدين لتساير وتواكب التطورات التكنولوجية والإدارية المتلاحقة على المستوى العالمي، ومساعدة الدول العربية بالوسائل المتاحة لتذليل العقبات التي تعترض طريقها في مجال التصنيع والتعدين ووضع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الصناعي والتعدين والتخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية، وتشجيع التعاون بين الدول العربية والدول النامية والمتقدمة، في إطار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات النقاشية التي تطرقت إلى مختلف المواضيع كتنمية المناطق الصناعية الحرة والفرص الاستثمارية المتاحة ودور المناطق في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، كما استعرض عددا من تجارب المدن الصناعية في الدول العربية واستراتيجية تفعيل المناطق الصناعية في الاقتصادات الناشئة ومساهمتها في جذب الاستثمار الأجنبي ورفع مستوى الصادرات وأهمية التوجه نحو المدن الصناعية الذكية والمستدامة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 يوليو 2019

"الخدمة المدنية" تثري مناقشات "الوزاري الإفريقي" بالمغرب

المزيد

06 نوفمبر 2018

"عمانتل" تثري مناقشات "ملتقى الأمن السيبراني" وتؤكد التصدي للتهديدات الرقمية

المزيد

18 أكتوبر 2016

إنترنت الأشياء واقتصاد المعرفة بصدارة مناقشات "ملتقى المعلومات الصناعية"

المزيد

18 فبراير 2018

"المناطق الصناعية" تثري فعاليات معرض الخليج للأغذية "جلفود" بدبي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هطول أمطار متفرقة على مسقط.. وتكاثف السحب الممطرة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

السلطنة وإيران توقعان عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون

الاقتصاد - محلي

المحروقي: 2 مليار دولار أرباحا متوقعة لـ«النفط العمانية وأوربك».. وقادرون على الاستمرار دون «أي دعم مباشر»

الاقتصاد - محلي

1.4 مليار ريال إجمالي الإنتاج السياحي بالسلطنة.. و6.8% زيادة في القيمة المضافة

الاقتصاد - محلي

"التجارة والصناعة": رمز التتبع الخليجي يضمن مطابقة الأجهزة الكهربائية للمواصفات

الاقتصاد - محلي

الظاهرة والبريمي تستقبلان أولى دفعات "أمطار المنخفض"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة