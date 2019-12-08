"الغرفة" تثري مناقشات ملتقى المناطق الصناعية بالمغرب

مسقط - الرؤية

شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان في الملتقى الثاني للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة طنجة بالمملكة المغربية، تحت عنوان "دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات". وترأس وفد الغرفة راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية.

ويهدف الملتقى إلى تهيئة المتطلبات الأساسية اللازمة لدفع عجلة التصنيع وتنمية الثروة المعدنية في الدول العربية، وتحقيق تعاون عربي شامل يرتقي بمستوى الصناعة العربية والتعدين لتساير وتواكب التطورات التكنولوجية والإدارية المتلاحقة على المستوى العالمي، ومساعدة الدول العربية بالوسائل المتاحة لتذليل العقبات التي تعترض طريقها في مجال التصنيع والتعدين ووضع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الصناعي والتعدين والتخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية، وتشجيع التعاون بين الدول العربية والدول النامية والمتقدمة، في إطار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات النقاشية التي تطرقت إلى مختلف المواضيع كتنمية المناطق الصناعية الحرة والفرص الاستثمارية المتاحة ودور المناطق في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، كما استعرض عددا من تجارب المدن الصناعية في الدول العربية واستراتيجية تفعيل المناطق الصناعية في الاقتصادات الناشئة ومساهمتها في جذب الاستثمار الأجنبي ورفع مستوى الصادرات وأهمية التوجه نحو المدن الصناعية الذكية والمستدامة.