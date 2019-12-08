هطول أمطار متفرقة على مسقط.. وتكاثف السحب الممطرة على معظم المحافظات

مسقط - الرؤية شهدت بعض المناطق بمحافظة مسقط فجر اليوم الأحد ، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة و المتوسطة. وقد شهدت مناطق السيب وبوشر والخوض والخوير والعامرات أمطار متوسطة الغزارة. وشهدت محافظات الظاهرة والشرقية والبريمي والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة أمس السبت هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة. وأوضحت الصورة الجوية تقدم التأثير الرئيسي للأخدود على أجواء السلطنة، توضح الصور الجوية تكاثف السحب الممطرة على معظم أجواء السلطنة. وأظهرت الصور الجوية تشكل السحب الرعدية على مناطق مختلفة بالسلطنة في شمال وجنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من الداخلية والظاهرة و مسقط.