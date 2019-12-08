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يخدش سيارة فارهة لإجبار والده على شرائها

الأحد 08 ديسمبر 2019 02:38 ص بتوقيت مسقط

يخدش سيارة فارهة لإجبار والده على شرائها

 

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

وجهت السلطات في الصين تهمة التخريب إلى شاب تعمد خدش سيارة من نوع "بي إم دبليو" خلال زيارته لإحدى وكالات السيارات، لكن التحريات كشفت الدافع وراء ذلك، وكان غريبا للغاية.

وحسب تقارير إعلامية، زار المشتبه به المعروف باسم جي موبنج إحدى وكالات بيع السيارات وأعرب عن رغبته في شراء سيارة سيدان زرقاء داكنة. وأخبر الموظفون الشرطة في وقت لاحق أن جي تصرف بشكل طبيعي وبدا في الواقع متحمسًا للغاية؛ حيث أخبر أحد البائعين أن والده وعده بشراء سيارة جميلة كمكافأة للحصول على رخصة قيادته. لكن ساءت الأمور بعد أن اتصل جي بوالده ليخبره عن السيارة التي يريدها.

ومن غير الواضح ما قاله والد جي موبينغ خلال المحادثة الهاتفية القصيرة، لكن موظفي الوكالة أخبروا الشرطة أنه بعد غلق هاتفه، دخل الشاب البالغ من العمر 22 عامًا في حالة غضب وأمسك بزوج من مفاتيح السيارة وشرع في عمل خدش عميق على ظهر السيارة التي كان يريد شرائها، قبل أن يتمكن الموظفون من إيقافه.

وألقي القبض على جي بتهمة الاتلاف العمد. ولا تزال القضية قيد التحقيق ومن غير الواضح ما إذا كان والد جي سيشتري السيارة في النهاية لإخراجه من هذا المأزق أم لا.

وقال أحد الضباط المحليين إنه مثل الطفل الصغير الذي يطلب هدية من والديه، لقد اعتقد إذا خدش السيارة فسيشتريها والده له.

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