السلطنة وإيران توقعان عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون

طهران- العمانية

وقّعت السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس على عدد من مذكرات التفاهم تتعلق بعدد من مجالات التعاون وذلك على هامش انعقاد أعمال اجتماع الدورة 18 للجنة الاقتصادية العمانية الإيرانية المشتركة التي عقدت في العاصمة طهران واستمرت يومين.

وترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. وتتعلق مذكرات التفاهم بالاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية و البرامج التنفيذية للمواصفات والمقاييس لعام 2020 والتعاون في المجال الرياضي. وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما عقد على هامش أعمال الدورة للجنة الاقتصادية العمانية الإيرانية المشتركة ملتقى لرجال الأعمال في البلدين تم خلاله مناقشة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بما يعزز سبل التواصل والاستفادة من المجالات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين. حضر أعمال الدورة من الجانب العماني عدد من رجال الأعمال من القطاعين الاقتصادي والاستثماري.