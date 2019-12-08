الأحد, 08 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

السلطنة وإيران توقعان عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون

الأحد 08 ديسمبر 2019 12:01 ص بتوقيت مسقط

ELM3NdXXUAAfGDa
ELM3NSRWsAYxzTE
ELM3NSRX0AAgdMw
ELM3ZzEXsAA-YX3
ELM3ZzGWkAMZDdD
ELM3ZzIX0AAl8c9

طهران- العمانية

وقّعت السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس على عدد من مذكرات التفاهم تتعلق بعدد من مجالات التعاون وذلك على هامش انعقاد أعمال اجتماع الدورة 18 للجنة الاقتصادية العمانية الإيرانية المشتركة التي عقدت في العاصمة طهران واستمرت يومين.

وترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. وتتعلق مذكرات التفاهم بالاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية و البرامج التنفيذية للمواصفات والمقاييس لعام 2020 والتعاون في المجال الرياضي. وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما عقد على هامش أعمال الدورة للجنة الاقتصادية العمانية الإيرانية المشتركة ملتقى لرجال الأعمال في البلدين تم خلاله مناقشة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بما يعزز سبل التواصل والاستفادة من المجالات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين. حضر أعمال الدورة من الجانب العماني عدد من رجال الأعمال من القطاعين الاقتصادي والاستثماري.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 نوفمبر 2015

اللجنة العمانية الجزائرية المشتركة تستعرض مختلف مجالات التعاون .. والبلدان يوقعان عددا من مذكرات التفاهم

المزيد

04 فبراير 2016

السلطنة وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في العمل الإحصائي

المزيد

26 أكتوبر 2016

السلطنة والإمارات توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في النقل البري الدولي

المزيد

07 يناير 2019

5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين السلطنة والمغرب.. وتأكيدات على مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة وإيران توقعان عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون

الاقتصاد - محلي

المحروقي: 2 مليار دولار أرباحا متوقعة لـ«النفط العمانية وأوربك».. وقادرون على الاستمرار دون «أي دعم مباشر»

الاقتصاد - محلي

1.4 مليار ريال إجمالي الإنتاج السياحي بالسلطنة.. و6.8% زيادة في القيمة المضافة

الاقتصاد - محلي

"التجارة والصناعة": رمز التتبع الخليجي يضمن مطابقة الأجهزة الكهربائية للمواصفات

الاقتصاد - محلي

الظاهرة والبريمي تستقبلان أولى دفعات "أمطار المنخفض"

المحليات - أخبار

توضيح حول أعداد المصابين بـ الإيدز في السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة