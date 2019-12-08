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3 أوراق عمل في ندوة "الإساءة ضد الطفل" بالبريمي

الأحد 08 ديسمبر 2019 12:00 ص بتوقيت مسقط

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البريمي- سيف المعمري

نظمت دائرة التنمية الإجتماعية بمحافظة البريمي ندوة "الإساءة ضد الطفل" بمبنى الدائرة تحت رعاية الشيخ أحمد بن محمد بن هدية المهري مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة البريمي بحضور أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة وجمع من المهتمين وطلبة وطالبات المدارس.

وبدأت الندوة بكلمة دائرة التنمية الإجتماعية بمحافظة البريمي قدمها الشيخ عبدالله بن سالم المعمري مدير الدائرة تطرق فيها بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإجتماعية في مجال حماية حقوق الطفل والحد من الإساءة إليه من خلال المتخصص بذلك كما أشار إلى أن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية مشتركة مشددا على دور الأسرة في ذلك، واختتم كلمته داعيا المجتمع للتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للحد من الإساءة للطفل.

 وتضمنت الندوة 3 أوراق عمل الورقة الأولى جاءت بعنوان "حقوق الطفل العماني ودور لجان حماية الطفل من الإساءة"، قدمها صالح بن عبيد الجابري مندوب حماية الطفل بمحافظة البريمي تطرق من خلالها لحقوق الطفل من النواحي المدنية والصحية والإجتماعية والتعليمية والثقافية والإقتصادية، وأورد عددا من حالات الاساءة للطفل وكيفية التعامل معها والجهود في هذا الجانب كما ذكر الرقم المخصص للبلاغات عن حالات الإساءة للطفل.

وفي ورقة العمل الثانية التي عنونت "الإساءة وأثارها على إنحراف الأحداث" تحدثت خلالها ميا بنت سعيد السعدية المراقبة الإجتماعية بدائرة التنمية الإجتماعية بمحافظة البريمي بدأت بالتعريف بمفهوم الإساءة الجنسية وتطرقت لأشكال وأنواع الإساءات الجنسية التي يتعرض لها الاطفال وأوردت إحصائيات توضح حالات الأطفال الذين تعرضوا للإساءات الجنسية كما تحدثت عن دراسات وبحوث محلية وعالمية كما تحثت عن آثار الايذاء أو العنف الجنسي تجاه الأطفال.

فيما جاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "حماية الطفل في القانون العماني" قدمها الشيخ أحمد بن شيخان العزري تطرق خلالها لبنود حماية الطفل في القانون العماني تحدث فيها حول الجوانب القانونية الاي تختص بحماية الطفل من الإساءة وضمان حقوقه.

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