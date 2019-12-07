مجموعة النفط العمانية وأوربك تعرض تجربة الدمج في منتدى جيبكا الرابع عشر

مسقط - الرؤية

شاركت مجموعة النفط العمانية وأوربك في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الرابع عشر المقام في إمارة دبي، وذلك في الفترة ما بين 3 و5 ديسمبر 2019. ويأتي المنتدى تحت شعار «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية».

ومنحت المجموعة فرصة لـ49 طالباً من مختلف الكليات والجامعات في السلطنة لحضور منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) حيث قامت بتحمل كافة التكاليف ويأتي ذلك كإحدى نتائج مبادراتها في المسؤولية الاجتماعية وتزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وحضر الطلاب برنامج «قادة الغد» السنوي التابع لجيبكا وهو عبارة عن منصة توفر للطلاب الجامعيين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فرصة للتعلم وتطوير القدرات وذلك من خلال التفاعل مع قادة وخبراء الصناعات البتروكيماويات والكيماويات العالميين.

وقال المهندس مصعب المحروقي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعد هذا المنتدى ذا قيمة استراتيجية كبيرة للمجموعة، باعتبارها رائدا عالميا في إنتاج وتصدير المواد الكيميائية، حيث يتم التركيز على إنشاء وتعزيز الشراكة الحالية داخل وخارج المنطقة، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسواق ذات النمو المرتفع، والذي سيؤدي إلى رفع المستوى التنافسي في جميع أنحاء الصناعة».

وأضاف المحروقي: «نحن سعداء بمشاركتنا السنوية في المنتدى وبرنامج «قادة الغد» التابع له، الذي يمنح الطلاب الفرصة لمعرفة المزيد عن توجهات الصناعة وإكسابهم المهارات المطلوبة لمُواجهة التحديات العالمية الجديدة».

بالإضافة إلى أنَّ المجموعة رعت هذا العام ركن الابتكار في المنتدى بمشاركة شركة ميليكان والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان (جيوتك) وشركة إيجاد. وقد تم عرض أحدث الابتكارات في القطاع بدءًا من حلول التغليف، وحتى عملية التطوير. حيث تهدف المجموعة إلى نشر المعرفة بين مختلف الشركاء ورواد صناعة البتروكيماويات والكيماويات لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وبحث سبل التعاون وفرص الأعمال.

ويشكل هذا المنتدى أحد أهم الملتقيات الرائدة التي تستعرض أبرز التطورات والابتكارات في صناعة البتروكيماويات والكيماويات في منطقة الخليج العربي. ويعرض ركن المجموعة في المنتدى مجموعة واسعة من الحلول البلاستيكية التي تناقش التحديات العالمية القائمة مثل حماية الأغذية وتغير المناخ والحفاظ على الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية وإدارة النفايات.