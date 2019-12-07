شاهد .. هطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على عدد من قرى محافظات الظاهرة والشرقية والبريمي والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة .

وأوضحت الصورة الجوية تقدم التأثير الرئيسي للأخدود على السعودية والذي يتحرك نحو السلطنة مع جهة صورة توضح تكاثف السحب الممطرة أحيانا على معظم أجواء السلطنة.

وأظهرت الصور الجوية تشكل لسحب رعدية على مناطق مختلفة بالسلطنة في شمال وجنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من الداخلية والظاهرة قد تمتد لاحقا لتشمل مسقط وبقية المحافظات.