نهائي خليجي 24 .. أحفاد دلمون بآمال الحصول على اللقب الأول أمام السعودية

الرؤية – وليد الخفيف

يشهد إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة بين السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24 بالدوحة، فالمنتخبان القادمان من المجموعة الثانية ضربا موعدًا في النهائي بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح.

وتعادل البحرين في أولى مبارياته مع منتخبنا الوطني بدون أهداف قبل أن يخسر من السعودية بهدفين دون رد، ليعود بفوز غالٍ على الكويت في الدقائق الأخيرة 4-2، منتزعا بطاقة التأهل كوصيف للمجموعة.

وحول البحرين تأخره بهدفين لهدف لتعادل مثير أمام العراقي في نصف النهائي، ليحسم أحفاد دلمون الموقعة بإقصاء أسود الرافدين عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت لهم بعد إهدار محمد قاسم ركلة جزاء العراق، ليصل الفريق الذي يقوده البرتغالي سوزا للنهائي الخليجي.

أما المنتخب السعودي فالبداية كانت صعبة إثر الخسارة من الكويت، غير أن الفريق الذي يقوده الفرنسي رونار نجح في تدارك الموقف بالفوز على البحرين ومنتخبنا الوطني ليتصدر المجموعة بثبات، وفي نصف النهائي لعب الأخضر مباراة كبيرة أمام قطر صاحب الأرض والجمهور، ونجح في إقصاء بطل آسيا بهدف نظيف ليضرب موعدا مع البحرين في النهائي.

ويبحث المنتخب البحريني من عام 1970 عن اللقب الخليجي الأول، فرغم استضافته لأول نسخة لبطولات كأس الخليج العربي غير أن اللقب ظل مستعصيا عليه 49 عاما بذل خلالها أحفاد دلمون جهودا كبيرة دون أن تتكل بالنجاح، أما نظيره السعودي فتوج باللقب ثلاث مرات أعوام 1994، 2002، 2003، وحصل على الوصافة في 6 مناسبات أعوام 1972، 1974، 1998، 2009، 2010، وفي 2014 التي استضافتها الرياض وتوج بها قطر.