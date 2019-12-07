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المدعي العام يناقش تطوير آليات الأداء القضائي مع مديري العموم والإدارات

السبت 07 ديسمبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

المدعي العام يناقش تطوير آليات الأداء القضائي مع مديري العموم والإدارات

 

مسقط - الرؤية

عُقد اللقاء السنوي للادعاء العام، وذلك بحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وكافة المديرين العموم ومديري الإدارات بالادعاء العام بمبنى مجمع الإدارات بمحافظة مسقط.

في بداية اللقاء رحّب سعادة المدعي العام بالحضور شاكراً لهم جهودهم العملية المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل بالادعاء العام. داعياً الجميع إلى ضرورة الاستمرار في المستوى العملي المميز والهادف إلى ديمومة الإنجاز والتفاني للرقي المستمر بمرفق الادعاء العام.

ودعا سعادة المدعي العام الجميع إلى أهمية المحافظة لما وصل إليه الادعاء العام من إمكانيات وقدرات سخرتها الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - رئيس المجلس الأعلى للقضاء - حفظه الله ورعاه-.

وناقش سعادته مع الحضور الاستمرار في إنجاز القضايا الواردة أولاً بأول والاهتمام بالمراجعين للادعاء العام وجعلهم أولوية في سبيل صون حقوقهم وإنجاز معاملاتهم وقضاياهم مع مراعاة عاملي الوقت والجودة.

وبحث اللقاء جملة من الموضوعات من أهمها: سبل التطوير والتحديث في شتى جوانب العمل القضائي بالادعاء العام، وأهمية الاستمرار المتواصل في الارتقاء بالكوادر القضائية والإدارية وتعزيز الجوانب المرتبطة بهذا الجانب، إلى جانب مواصلة العمل على الأخذ بمتطلبات تطوير آليات الأداء القضائي والإداري وتعزيزها بمقومات التقنية الحديثة وتسخير كافة المقومات المعينة على أداء المهام الموكولة على أكمل وجه، كما تمّ خلال اللقاء عرض موجز عن أبرز القضايا التي تولاها الادعاء العام خلال العام 2019م.

واستمع سعادته في ختام اللقاء إلى كافة الملاحظات والمرئيات من قبل المديرين العموم ومديري الإدارات الهادفة إلى مواصلة الإنجاز والاستمرار في تقديم رؤى تخدم العمل القضائي المستقبلي بالادعاء العام.

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