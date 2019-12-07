بلدية صحار توزع 100 قطعة أرض سكنية للمستحقين من أبناء الولاية

مسقط - الرؤية

أجرت بلدية صحار ممثلة بدائرة الأراضي، بقاعة التدريب بمبني رئاسة البلدية سحب القرعة على عدد 100 قطعة أرض سكنية للمواطنين المستحقين من أبناء الولاية.

وأكد عبدالله بن محمد الفارسي، مدير دائرة الأراضي ببلدية صحار، أنه تم إجراء سحب القرعة على الطلبات بواقع 100 طلب وتمت عملية السحب وفق النظام المعمول به في بلدية صحار، وقد شملت عملية السحب عدة مخططات هي "حي الرفعة – مجز الكبرى– العوينات – الملتقى – عوتب».

من جانبه قال عبدالله بن محمد الفارسي إنّ بلدية صحار ستعمل بشكل متسارع في إنهاء الإجراءات للمواطنين المتقدمين على سحب استمارات قطع الأراضي، وعليهم مراجعة دائرة الأراضي وفق الموعد المقرر ليتسنى إنجاز الإجراءات في فترة وجيزة وتحويلها إلى الجهات المعنية.

ووزعت بلدية صحار خلال هذه العام عدد (789) أرضا للمستحقين، وقد شملت عدد (353) أرضا للرجال، وعدد (436) أرضا للنساء، كما أن نصيب المناطق الجبلية كان (205) والمخططات العامة (584)، وتم تحويلها الى وزارة الإسكان دائرة السجل العقاري لإصدار سندات الملكيات الخاصة بتلك الأراضي للمستحقين الذين أكملوا إجراءاتهم بدائرة الأراضي في بلدية صحار.