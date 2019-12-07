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لجنة تقييم شهر البلديات وموارد المياه الـ29 تبدأ زياراتها الميدانية للولايات المتأهلة

السبت 07 ديسمبر 2019 07:45 م بتوقيت مسقط

لجنة تقييم شهر البلديات وموارد المياه الـ29 تبدأ زياراتها الميدانية للولايات المتأهلة

 

مسقط - الرؤية

تبدأ اليوم الأحد، لجنة التقييم والتحكيم الرئيسية لمنافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين برئاسة سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية زياراتها الميدانية للولايات المتأهلة للمنافسات النهائية لشهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين، والذي انطلق تحت شعار (جهود متواصلة وتنمية مستدامة) والفوز بأحد كؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للمراكز الأولى.

وتبدأ اللجنة بزيارة ولاية مدحاء بمحافظة مسندم، على أن يتم زيارة باقي الولايات المتأهلة في منافسات الشهر حسب البرنامج المعد لذلك.

وتأهلت 14 ولاية للتقييم النهائي في منافسات الشهر ، وهي ولاية مدحاء من محافظة مسندم، وولايتي شناص والخابورة من محافظة شمال الباطنة، وولايتي بركاء والمصنعة من محافظة جنوب الباطنة، وولاية محضة من محافظة البريمي، وولاية عبري من محافظة الظاهرة، وولاية هيماء من محافظة الوسطى، وولايتي صور وجعلان بني بو علي من محافظة جنوب الشرقية، وولايتي وادي بني خالد ودماء والطائيين من محافظة شمال الشرقية، وولايتي بهلاء وسمائل من محافظة الداخلية.

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