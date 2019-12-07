الجمعية الخليجية لجراحة السمنة تختتم أعمال المؤتمر السادس

مسقط - الرؤية

تصوير/ خميس السعيدي

خَرَج المؤتمرُ السادس للجمعية الخليجية لجراحة السمنة -والذي نظمته الرابطة العمانية لجراحة السمنة والأمراض الإيضية- بعدة توصيات؛ من أهمها: التدريب المستمر واعتماد مراكز متخصصة لجراحة السمنة، يُقلل بشكل كبير من المضاعفات المصاحبة، واعتماد العمليات الجراحية المعتمدة عالمياً لعمليات السمنة، ووضع الضوابط والقواعد لها بما يتوافق بالنظم المعتمدة عالميًّا.

وأوصى المؤتمر كذلك بوضع الحلول الجراحية للسمنة والحموضة المصاحبة لها والتوجه للحلول الاقل عرضة للحموضة، أو التي تعالج الحموضة في نفس الوقت، إضافة لتفعيل السجل الإقليمي لتسجيل ومتابعة جراحات السمنة في المنطقة، ودراسة كل حالة على حدة واتباع المعايير المحلية والدولية في اختيار العملية المناسبة، وإشراك المريض في اتخاذ القرار، ومتابعة كل المرضى من ناحية التغذية، ووصف المكملات الغذائية وعمل الفحوصات اللازمة لتحديد مدة ونوعية هذه المكملات.

استمرَّت فعاليات المؤتمر ثلاثة أيام بفندق الشيراتون-مسقط؛ حيث شهدتْ مشاركة نحو 40 محاضراً من الخبراء والمتخصصين في مجال علاج وجراحات السمنة من دول مجلس التعاون، وعدد من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند، إضافة لمحاضرين من داخل السلطنة، وشارك في المؤتمر ما يقارب الـ200 مشارك من الكوادر الطبية ومن الفئات الطبية المساعدة من داخل وخارج السلطنة.

وهدف المؤتمر إلى التعريف بمرض السمنة وآثارها الجانبية المصاحبة وحلقة وصل ما بين أطباء وجراحي السمنة، ودراسة إحصائيات السمنة في المنطقة وطرح طرق الوقاية في التقليل من آثار مرض السمنة في المجتمع والفرد وطرح الحلول العلاجية للسمنة الطبية والجراحية، وكيفية جعل عمليات جراحة السمنة أكثر سلامة وأمانا، كذلك دراسة عمليات جراحة السمنة الجديدة ونتائجها مقارنة بعمليات جراحة السمنة القديمة الخروج بتوصيات مشتركة ما بين أطباء وجراحي السمنة.